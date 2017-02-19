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أوروبا

هولندا: اليميني المتطرف خيرت فيلدرز يبدأ حملته الانتخابية بمهاجمة المغاربة

© أ ف ب | خيرت فيلدرز بين حراس أمن ومؤيديه في سبايكينسه حيث أطلق حملته الانتخابية السبت 18 شباط/فبراير 2017

فيديو نسيم بن معمر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/02/2017

بدأ النائب الهولندي المعادي للمسلمين خيرت فيلدرز حملته للانتخابات التشريعية بمهاجمة "المغاربة" واصفا إياهم "بالرعاع" داعيا إلى إنقاذ بلاده منهم.

أطلق النائب الهولندي اليميني المتطرف المعادي للمسلمين خيرت فيلدرز السبت حملته للانتخابات التشريعية في آذار/مارس، بشن هجوم على "الرعاع المغاربة" قائلا إنه يريد إنقاذ البلاد منهم "لإعادتها إلى الشعب الهولندي". 

وقال فيلدرز أمام تجمع للصحافيين في مدينة سبايكينيسه الصغيرة جنوب روتردام إن "الرعاع المغاربة في هولندا (...) طبعا ليسوا كلهم حثالة، لكن الكثير منهم كذلك وهم يجعلون طرقنا أخطر وخصوصا الشباب منهم (...) يجب أن يتغير ذلك".

وتابع السياسي المتطرف "إذا أردتم استعادة بلدكم، وإذا أردتم أن تكون هولندا بلدا للهولنديين، بلدكم مجددا، فعليكم أن تصوتوا" لحزب الحرية الذي يرأسه. وناشد الناخبين "أرجوكم، أعيدوا هولندا إلينا" وسط مجموعة من مناصريه الذين هتفوا "فيلدرز!".

وردا على سؤال حول هوية ناخبيه قال فيلدرز "كل هولندي يتحلى بالمنطق...لحسن الحظ يتحلى كثيرون لدينا بمنطق سليم". وتابع أن "الهولنديين الذين يريدون استعادة بلدهم سيصوتون لنا أيا كان مستوى تعليمهم أو خلفيتهم".

ويتصدر فيلدرز استطلاعات الرأي قبل انتخابات تجديد البرلمان في 15 آذار/مارس، التي ستشكل اختبارا حقيقيا للاتجاهات السياسية في أوروبا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/02/2017

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