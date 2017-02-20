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أوروبا

نائب الرئيس الأمريكي يطمئن الحلفاء الأوروبيين بشأن مواصلة التعاون

© أ ف ب | نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في بروكسل في 19 شباط/فبراير 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/02/2017

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته الرسمية الأولى لبروكسل الاثنين، أن بلاده مصممة على "متابعة التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الاثنين في بروكسل أن الولايات المتحدة مصممة على "مواصلة التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، متحدثا عن "التزام قوي" للرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.

واستقبل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك نائب الرئيس الأمريكي للمرة الأولى، وشدد من جهته على رغبته في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاعتماد على "دعم ثابت" من واشنطن.

وصرح توسك للصحافيين مخاطبا بنس "حصلت أمور كثيرة في بلادكم وفي الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الفائت. صدرت آراء جديدة كثيرة وأحيانا مفاجئة تم التعبير عنها حول علاقاتنا وأمننا المشترك للإيحاء بأن كل شيء يسير كالعادة على ما يرام".

ويشير توسك بذلك إلى الانتقادات اللاذعة التي وجهها ترامب إلى الاتحاد الأوروبي متوقعا تعرضه لمزيد من التفكك بعد خروج بريطانيا منه.

ثم تناول توسك "الطلبات الرئيسية" الواجب احترامها في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موضحا أنه تلقى من بنس ضمانا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستفي بها.

وقال بنس "اليوم، أتشرف باسم الرئيس ترامب أن أعبر عن التزام الولايات المتحدة القوي بمواصلة التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وسيلتقي بنس بعد ظهر الاثنين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/02/2017

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