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أمريكا

المرشح الاشتراكي يقترب من الفوز في انتخابات الرئاسة في الإكوادور

© أ ف ب / أرشيف | الاشتراكي لينين مورينو

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/02/2017

تفيد نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الإكوادور بتقدم المرشح الاشتراكي لينين مورينو نحو الفوز بنسبة 38,87 بالمئة من الأصوات على حساب منافسه اليميني غييرمو لاسو.

يقترب الاشتراكي لينين مورينو مرشح الحزب الحاكم في الإكوادور، من الفوز في الانتخابات الرئاسية على خصمه اليميني غييرمو لاسو بعد الدورة الأولى من هذا الاقتراع التي جرت الأحد، كما تفيد نتائج جزئية.

وحسب هذه النتائج التي نشرها المجلس الوطني الانتخابي بعد فرز 81,90 بالمئة من الأصوات، حصل نائب الرئيس السابق مورينو مرشح تحالف البلاد الحاكم، على 38,87 بالمئة من الأصوات. في المقابل حصل لاسو الذي ينتمي إلى "حركة خلق الفرص" على 28,50 بالمئة من الأصوات.

وللفوز من الدورة الأولى للانتخابات، يفترض أن يحصل المرشح على أربعين بالمئة من أصوات الناخبين مع التقدم بعشر نقاط على المرشح الذي يليه.

وكتب الرئيس المنتهية ولايته رافايل كوريا في تغريدة "لدينا فارق من عشر نقاط عن لاسو وما زال الرقم يرتفع". وكان كوريا قد دعا إلى قبول "الإرادة التي يعبر عنها الشعب الإكوادوري في صناديق الاقتراع".

ونصح رئيس اللجنة الانتخابية خوان بابلو بوزو "بانتظار انتهاء فرز مئة بالمئة" من الأصوات المقرر ظهر الاثنين، قبل تأكيد فوز مورينو أو الإعلان عن تنظيم دورة ثانية يفترض أن تجرى في الثاني من نيسان/أبريل.

وسيترك كوريا بعد عشر سنوات في السلطة لثلاث ولايات رئاسية، بلدا خضع لعملية تحديث وتم تقليص الفوارق الاجتماعية فيه، لكنه يشهد استقطابا كبيرا ويعاني من أزمة اقتصادية. وأكد مورينو أمام حشد في مقر حزبه في كيتو مساء الاثنين "سننتصر في هذه المعركة".

ودعي 12,8 مليون ناخب إلى التصويت لاختيار رئيس خلفا لكوريا من بين ثمانية مرشحين. وأجريت في الوقت نفسه انتخابات لاختيار نائب للرئيس و137 نائبا وخمسة ممثلين في برلمان دول الاندس. وجرت الانتخابات بحضور حوالي مئتي مراقب دولي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/02/2017

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