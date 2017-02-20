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أفريقيا

الجزائر تعلن "تعذر" بوتفليقة لاستقبال أنغيلا ميركل

© أ ف ب/ أرشيف | الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/02/2017

قالت الرئاسة الجزائرية إنه تم تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الجزائر، والتي كانت مقررة الاثنين، بسبب "تعذر مؤقت" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاستقبالها لأسباب صحية.

أعلنت الرئاسة الجزائرية أنه تم تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الجزائر التي كانت مقررة الاثنين بسبب "تعذر مؤقت" لعبد العزيز بوتفليقة لاستقبالها بسبب إصابته بـ"التهاب رئوي حاد".

وكان من المقرر أن تزور ميركل الجزائر الاثنين والثلاثاء لبحث قضايا الهجرة والأمن في شمال أفريقيا وأن تلتقي الرئيس بوتفليقة الثلاثاء.

وورد في بيان الرئاسة الجزائرية أن "السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليوم (الاثنين) باتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائر" المستشارة الألمانية.

وأضاف البيان أن "هذا التأجيل راجع إلى التعذر المؤقت لفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، المتواجد بإقامته في الجزائر، بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية".

ومنذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أصبح بوتفليقة مقعدا على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام، رغم أن صحته تحسنت قليلا وعاد للظهور من حين لآخر في المناسبات الوطنية على غرار عيد الاستقلال، أو عند ترؤسه لمجلس الوزراء دون أن يسمع صوته.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 20/02/2017

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