الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

سعد الدين العثماني.. المغرب يعيش لحظة تاريخية غير مسبوقة

للمزيد

ريبورتاج

ألمانيا.. اليد العاملة عملة نادرة في جنوب البلاد !

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

"الفريكست".. سيناريو ممكن أم مبالغ فيه من قبل الأسواق؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كندا-الاتحاد الأوروبي.. اتفاق للتبادل الحر في زمن عودة الحمائية

للمزيد

أسبوع في العالم

الولايات المتحدة: ترامب.. ما الذي يعيق تشكيل الفريق؟

للمزيد

حدث اليوم

إسرائيل- فلسطين: هل دفنت واشنطن حل الدولتين؟

للمزيد

مراسلون

تايلاند تبكي الملك

للمزيد

ضيف اليوم

قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين.. مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة في الصدارة

للمزيد

الدوريات

عاصفة ترامب في البيت الأبيض!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

القوات العراقية تسيطر على عدد من القرى في اليوم الأول للهجوم العسكري غرب الموصل

© أ ف ب

فيديو دانة منصور

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/02/2017

أعلن القائد العسكري لعملية تحرير الموصل أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على نحو 15 قرية في القسم الغربي من المدينة خلال نحو 24 ساعة من إعلان انطلاقها.

 باشرت القوات العراقية الأحد عملية استعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل والتي يتوقع أن تكون الأكثر شراسة في إطار المواجهات التي بدأت منذ أربعة أشهر لاستعادة ثاني المدن العراقية وآخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وتضمن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي الأحد بدء العمليات العسكرية لاستعادة غرب الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية" .

وأوضح قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان أن الحشد الشعبي ساهم أيضا في التقدم نحو الموصل واستعادة نحو 15 قرية الأحد.

من جانبهم، يبدي مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" مقاومة شرسة للدفاع عن آخر معاقلهم في شمال العراق، والذي أعلن زعيمهم أبو بكر البغدادي منه دولة "الخلافة" العام 2014.

فيما أكد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية سماع دوي قصف مدفعي وجوي عنيف من تلال البوسيف قرب خط الجبهة على مسافة خمسة كلم من المطار.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيانه "تنطلق قواتنا لتحرير المواطنين من إرهاب داعش لأن مهمتنا تحرير الإنسان قبل الأرض". 

للمزيد: ريبورتاج حصري- الموصل: حرب شوارع

وبدأت القوات العراقية في 17 تشرين الأول/أكتوبر، عملية واسعة بمشاركة عشرات آلالاف من القوات الأمنية بدعم جوي وبري من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.
 

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 20/02/2017

  • العراق

    العراق: الجهاديون يفرضون أجورا على سكان الموصل لثقب منازلهم استعدادا للمعارك

    للمزيد

  • العراق

    فيديو - العراق: حملة تنظيف في الأحياء المحررة من الموصل لمحو آثار الجهاديين

    للمزيد

  • العراق

    فيديو - العراق: مخاوف من صعوبة المعارك غرب الموصل بسبب كثافة السكان وضيق الطرقات

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي