القوات العراقية تسيطر على عدد من القرى في اليوم الأول للهجوم العسكري غرب الموصل

أعلن القائد العسكري لعملية تحرير الموصل أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على نحو 15 قرية في القسم الغربي من المدينة خلال نحو 24 ساعة من إعلان انطلاقها.

باشرت القوات العراقية الأحد عملية استعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل والتي يتوقع أن تكون الأكثر شراسة في إطار المواجهات التي بدأت منذ أربعة أشهر لاستعادة ثاني المدن العراقية وآخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وتضمن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي الأحد بدء العمليات العسكرية لاستعادة غرب الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية" .

وأوضح قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان أن الحشد الشعبي ساهم أيضا في التقدم نحو الموصل واستعادة نحو 15 قرية الأحد.

من جانبهم، يبدي مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" مقاومة شرسة للدفاع عن آخر معاقلهم في شمال العراق، والذي أعلن زعيمهم أبو بكر البغدادي منه دولة "الخلافة" العام 2014.

فيما أكد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية سماع دوي قصف مدفعي وجوي عنيف من تلال البوسيف قرب خط الجبهة على مسافة خمسة كلم من المطار.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيانه "تنطلق قواتنا لتحرير المواطنين من إرهاب داعش لأن مهمتنا تحرير الإنسان قبل الأرض".

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وبدأت القوات العراقية في 17 تشرين الأول/أكتوبر، عملية واسعة بمشاركة عشرات آلالاف من القوات الأمنية بدعم جوي وبري من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/02/2017