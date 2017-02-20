ما الذي دار في اللقاء السري بين نتانياهو وملك الأردن والرئيس المصري؟

في صحف اليوم: لقاء سري في العقبة الأردنية، جمع وزير الخارجية السابق جون كيري وكلا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، تقدم القوات العراقية لتحرير الجزء الغربي من مدينة الموصل، واستعدادات المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

في جولتنا للصحف لهذا اليوم توقفنا عند مقال من هآرتس التي تكشف تفاصيل ما قيل إنه لقاء سري في العقبة الأردنية، جمع وزير الخارجية السابق جون كيري و كلاّ من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.. الصحيفة الإسرائيلية نقلت أن اللقاء الذي جرى قبل عام، عرض خلاله كيري خطة سلام إقليمية من ستة مبادئ أساسها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بدعم من دول عربية و إيجاد حل عادل وواقعي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وتقول الصحيفة إنه رغم محاولات كيري إلا أن مساعي السلام ظلت متعثرة مع الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة آنذاك.. ولاسيما تلك المتعلقة بالتصعيد الذي طال المسجد الأقصى، هآرتس أوردت أيضاً غضب كيري من تقاعس الإسرائيليين حيال السلام في المنطقة نقرأ في هآرتس

متى تعود القمم السرية علنية؟ سؤال عادت من خلاله القدس العربي إلى الاجتماع السري الذي جمع كيري، بنتانياهو والسيسي وملك الأردن العام الماضي، بالقول: لقد وجد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي المتكرر عن تغير المزاج الرسمي العربي حول إسرائيل سندا جديدا له مع تداول العديد من وسائل الإعلام خبر القمة السرية.. صحيفة القدس العربي توقعت أن يكون تسريب مسؤولين أمريكيين للخبر بعد عام يأتي بعد لقاء دونالد ترامب ونتانياهو، قد حصل لتسويق فكرة الرئيس الأمريكي "الملتبسة" عن الدولة الواحدة، وفي الوقت نفسه دفع الدول العربية باتجاه فرضية التحالف الخليجي العربي مع إسرائيل ضد إيران على أن يدفع الفلسطينيون من خلال تهميش قضيتهم، الفاتورة المؤلمة. وتخلص القدس العربي إلى أن الأطراف المنخرطة في النزاع ستبقى حالياً مترصدة لبعضها البعض، ما يعنى أن القمم السرية لن تصبح علنية في المستقبل القريب.

وفكرة ترامب بشأن السلام هي التي يتناولها بالتحليل مقال من ذي واشنطن بوست .. الكاتب جاكسون ديل كتب أن للرئيس الأمريكي فكرة للسلام في الشرق الأوسط لكنها ليست بالحديثة.. مضيفا أن الفكرة تبدو قريبة من فكرة باراك أوباما ووزير خارجيته السابق جون كيري، فعند تولي أوباما لمهامه عام ألفين وتسعة لم تكن أفق التوصل إلى تسوية إيجابية.. وحتى بعد مرور تسع سنوات مازال طرفا النزاع على موقفيّهما.. الصحيفة الأمريكية عادت إلى خطة ترامب التي هي في الحقيقة اقتراح من نتانياهو.. خطة ترمي إلى بناء علاقات شراكة بين إسرائيل والدول السنية كالسعودية ومصر والأردن لكبح جماح إيران وفي الوقت نفسه لمواجهة المتشددين ووضع حد لسياسات إيران في المنطقة، فكرة لاقت إجماعا إقليميا - أمريكيا في مؤتمر "ميونخ" تقول الشرق الأوسط .. الصحيفة نقلت تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير الذي أشار الى أن طهران تعد الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم وأنها قوة مزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط رافضا فكرة التعاون معها إذا لم تغيّر سلوكها. الجبير أكد أنه على المجتمع الدولي أن يضع "خطوطا حمراء" واضحة لوقف تصرفات إيران.. الشرق الاوسط أوردت أيضا عزم الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية إجرائها لتجربة إطلاق صواريخ باليستية مؤخراً، أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد أكد على جهود بلاده من أجل تحسين علاقاتها مع دول الخليج، ظريف ركّز على ضرورة التعاون مع دول تعتبرها إيران إخوة في الاسلام.

تقدم القوات العراقية لتحرير الجزء الغربي من مدينة الموصل من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية"، موضوع استأثر باهتمام العديد من الصحف الدولية والعربية.

صحيفة ذي غارديان أوردت أن القوات العراقية بدأت حملتها أمس الأحد وهي تتقدم بحذر لاستعادة الشطر الغربي من الموصل بعد مواجهة محدودة من قبل مقاتلي التنظيم المتشدد، لكن الصحيفة البريطانية عادت لتؤكد على أن نحو ستمائة وخمسين ألف مدني محاصرين غرب المدينة نقلا عن تقارير أممية تحدثت عن افتقار سكان المنطقة للمواد الغذائية وندرة المياه دون أن ننسى المخاطر التي يواجهها هؤلاء خلال فرارهم من مناطق النزاع، ذي غارديان تحدثت أيضا عن مخاطر استخدام التنظيم المتشدد للأسلحة الكيماوية مشيرة إلى أن مسؤولين إقليميين أكدوا أنه في ظل غياب مسار سياسي في العراق سيظل تنظيم "الدولة الاسلامية" يشكل تهديدا حقيقيا حتى بعد انتهاء المواجهة معه على الأرض.

صحيفة الزمان اهتمت هي الأخرى بمعركة الموصل في جزئها الغربي، الصحيفة أشارت إلى صعوبة مهمة القوات العراقية بالقول إن هذه الحملة ستكون أكثر شراسة منذ أربعة أشهر من المواجهات لاستعادة ثاني المدن العراقية، صحيفة الزمان أشارت إلى المواجهة التي يبديها مسلحو التنظيم دفاعا عن آخر أكبر معقل لهم في العراق مؤكدة في الوقت نفسه استعادة القوات العراقية لإحدى عشرة قرية جنوب الموصل على الطريق المؤدية إلى مطار المدنية ما يشكل مرحلة جديدة في أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق منذ سنوات.

واستعدادات المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية نقلتها العديد من الصحف في فرنسا اليوم بين اليمين الذي يسعى الى التأكيد على أن فرانسوا فيون يظل المرشح الأفضل ومساعي الأخير إلى أن يقدم نفسه كمرشح قادر على تحمل مسؤولياته تجاه الفرنسيين واليسار الذي يسعى من جانبه الى رص صفوفه ولاسيما بعد تراشق كلامي بين بونوا هامون مرشح الحزب الاشتراكي لانتخابات الرئاسة وجون لوك ميلونشون المرشح المنتمي إلى أقصى اليسار، بشأن من يتحمل مسؤولية الانقسامات التي يعاني منها اليسار اليوم تقول ليبراسيون .. الصحيفة الفرنسية أشارت الى أنه لا أحد بات يؤمن اليوم بإمكانية تقارب بين أبرز مرشحي اليسار لكن الصحيفة الفرنسية عادت لتؤكد أن المفاوضات مازالت جارية مع أحزاب أخرى كالحزب الشيوعي وحزب الخضر نقرأ في صحيفة ليبراسيون.

إعداد وداد عطاف