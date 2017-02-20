كمال طربيه: "زيارة مارين لوبان إلى لبنان لا تعكس أي تقارب بين حزبها والمسيحيين"

يؤكد رئيس تحرير إذاعة مونت كارلو الدولية، كمال طربيه، في هذا الحوار مع موقع فرانس 24 أن زيارة زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان إلى لبنان "لا تعكس أي تقارب بين مسيحيي لبنان وحزب الجبهة الوطنية". وقال إن الزيارة تدخل في إطار الزيارات التي يقوم بها المرشحون للرئاسة الفرنسية لهذا البلد.

تقوم رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان، والتي تخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة بزيارة إلى لبنان حيث التقت بالرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وشخصيات سياسية أخرى. وبينما كثر التساؤل عن تداعيات هذه الزيارة، قال رئيس تحرير إذاعة مونت كارلو الدولية، كمال طربيه، لموقع فرانس 24 إنها زيارة بروتوكولية أكثر وليست سياسية، مشددا على أنها لا تعكس أي تقارب بين مسيحيي لبنان والجبهة الوطنية.

ما هي تداعيات زيارة مارين لوبان إلى لبنان؟

أنا واثق أن هذه الزيارة لن تترك تداعيات على الساحة اللبنانية خاصة وأن لبنان غارق في مشاكل سياسية واقتصادية عويصة. وهو لن يلتفت إلى هذه الزيارة إلا من الزاوية البروتوكولية والعلاقات الخاصة التي تجمع بين البلدين منذ القدم.

كيف تفسر استقبال الرئيس ميشال عون لمارين لوبان في حين رفض جميع رؤساء العالم استقبالها؟

سبق وأن استقبل الرئيس ميشال عون المرشح إيمانويل ماكرون [وزير الاقتصاد الفرنسي السابق، في حكومة مانويل فالس الاشتراكية] عندما زار بيروت. وأعتقد أنه سيستقبل أي مرشح يزور لبنان، علما أن مارين لوبان تطرح جملة من المسائل التي تلقى تأييدا من قبل الرئيس عون أبرزها ضرورة تقديم الأسرة الدولية حلولا لأزمة اللجوء السوري إلى لبنان، والحفاظ على المكون المسيحي في الشرق، ومقاومة التطرف الإسلامي، ودعم لوبان للنظام السوري - وهو موقف مشترك مع مواقف ميشال عون قبل أن يصبح رئيسا للبنان.

ما هو موقف التيار السني اللبناني من زيارة لوبان، المعروفة بانتقادها الشديد والمتكرر للإسلام والمسلمين؟

سبق وأن التقت مارين لوبان قيادات سنية بارزة منها إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في 2015. في لبنان تحاول زعيمة "الجبهة الوطنية" تلميع صورتها من خلال لقائها بالقيادات الإسلامية التي توصف بالمعتدلة كرئيس الحكومة سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والقول إنها غير معادية للإسلام كدين إنما للجماعات الإرهابية المتطرفة التي ترفع لواء الإسلام.

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والملاحظ هنا أن بعد مقابلتها سعد الحريري أكدت أن في الحرب بين نظام بشار الأسد وتنظيم "الدولة الإسلامية" فهي تدعم الأسد علما أن الحريري معروف بمواقفه المناهضة جذريا للنظام السوري.

هل من مؤشرات لتقارب مسيحي لبناني مع لوبان؟ وما هي الأهداف وراء هذا التقارب؟

هذه الزيارة لا تعكس أي تقارب بين مسيحيي لبنان وحزب "الجبهة الوطنية". المسيحيون والمسلمون في لبنان يتوزع تأييدهم على سائر المرشحيين الفرنسيين سواء من اليمين أو من اليسار. وبالتالي فهم يدركون تماما أن أي تأييد لـ "الجبهة الوطنية" سيلحق ضررا بالغا بصورتهم في الداخل والخارج.

بعض المثقفين المسيحيين في لبنان وفي طليعتهم الوزير السابق طارق متري خرجوا بمواقف مناهضة لزيارة مارين لوبان وحذروا مما وصفوه "محاولة مارين لوبان المتاجرة بقضية مسيحيي الشرق" و"استخدامها في البازار الانتخابي" داخل فرنسا.



طاهر هاني

نشرت في : 20/02/2017