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أفريقيا

ليبيا: إطلاق نار على موكب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج

© أ ف ب / أرشيف | فايز السراج

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/02/2017

استهدف إطلاق نار موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الاثنين في طرابلس، حسب المتحدث باسم الحكومة.

تعرض الاثنين موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج لإطلاق نار في طرابلس. وأشار المتحدث باسم الحكومة الذي أعلن عن الاعتداء إلى عدم سقوط إصابات

وقال أشرف الثلثي الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق إن "موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي تعرض لإطلاق نار أثناء مروره قرب منطقة أبو سليم في طرابلس. وكانت كل سيارات الموكب مصفحة. ولم تسقط إصابات".

من جانبه قال محمد سالم من المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن موكب السويحلي والسراج وكذلك آمر الحرس الرئاسي نجمي الناكوع "تعرض لإطلاق نار كثيف أثناء مرورهم بالطريق السريع من قبل المجموعة المسلحة المتمركزة في القصور".

وفي حين أكد الثلثي عدم وقوع إصابات، قال محمد سالم أن الاعتداء أدى إلى إصابة اثنين من الحرس بجروح مشيرا إلى "اجتماع طارئ يجمع السويحلي والسراج والناكوع الآن في طرابلس". 

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى نزاعات بين مختلف الفصائل المسلحة والقبلية منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة في البلاد بشكل خاص حكومتان هما حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم دولي ومقرها طرابلس، وحكومة أخرى موازية تسيطر على الشرق الليبي ويؤيدها البرلمان المنتخب ومقرها طبرق.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/02/2017

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