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أفريقيا

سلطات الشرق الليبي تمنع سفر المرأة من دون محرم

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/02/2017

قررت السلطات الموازية التي تسيطر على مناطق واسعة في شرق ليبيا حظر السفر إلى الخارج دون محرم على النساء تحت سن الستين، في خطوة انتقدها العديد من الليبيين.

 قررت سلطات طبرق في شرق ليبيا منع النساء تحت سن 60 عاما من السفر إلى الخارج دون محرم، في خطوة أثارت انتقادات واسعة في صفوف الليبيين لا سيما النساء.

وقال اللواء عبد الرازق الناضوري، الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقا إلى بن جواد غربا، رئيس الأركان العامة في "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر "اتخذنا هذا القرار من أجل أمن ليبيا فقط، ولا دخل لنا بسياسة أو دين".

وتابع "اكتشفنا قضايا لعدة سيدات ليبيات يتعاملن مع أجهزة مخابرات أجنبية".

وأكد "نحن نحترم المرأة الليبية فما دامت داخل بلادها فهي حرة، أما عندما تخرج خارج ليبيا ستبقى عيوننا عليها".

وخلف هذا القرار موجة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وكتبت طبيبة جراحة ليبية على فيس بوك "نحن النساء أغلبية في ليبيا نشكل أكثر من 51 بالمئة من السكان. هل يعني هذا أن أكثر من نصف الليبيين مستعد لخيانة وطنه؟".

من جانبه، قال وزير العدل السابق صلاح المرغني "أشعر بالغضب من الإهانة التى تلحق بالمرأة الليبية من قرار اللواء الناضوري بشأن السفر ذلك الحق الإنساني الذي ضمنه الخالق في التنقل تم سحقه".

وتساءل خليفة محفوظ على فيس بوك "هل هذا يعني أنه مسموح للمرأة الليبية بالتخابر والتجسس وتهديد الأمن القومي شرط أن يكون معها محرم؟".

وكتب آخر ساخرا "ماذا عن الرجال الذين تم سجنهم في بريطانيا لأنهم اعتدوا على مواطنين. هم من يجب أن يحظر سفرهم بدون محرم. يا للعار والمصيبة".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، تتنافس سلطتان على حكم ليبيا.

وتتخذ حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة طرابلس مقرا في حين تسيطر السلطات المنافسة على أجزاء كبيرة من شرق ليبيا بدعم من البرلمان المنتخب ومقرها طبرق.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/02/2017

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