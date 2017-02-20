الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

سعد الدين العثماني.. المغرب يعيش لحظة تاريخية غير مسبوقة

للمزيد

ريبورتاج

ألمانيا.. اليد العاملة عملة نادرة في جنوب البلاد !

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

"الفريكست".. سيناريو ممكن أم مبالغ فيه من قبل الأسواق؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كندا-الاتحاد الأوروبي.. اتفاق للتبادل الحر في زمن عودة الحمائية

للمزيد

أسبوع في العالم

الولايات المتحدة: ترامب.. ما الذي يعيق تشكيل الفريق؟

للمزيد

حدث اليوم

إسرائيل- فلسطين: هل دفنت واشنطن حل الدولتين؟

للمزيد

مراسلون

تايلاند تبكي الملك

للمزيد

ضيف اليوم

قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين.. مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة في الصدارة

للمزيد

الدوريات

عاصفة ترامب في البيت الأبيض!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

مارين لوبان تدعو من بيروت لتعزيز العلاقات شبه "العائلية" بين فرنسا ولبنان

© أ ف ب / أرشيف | مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في جبيل في 19 شباط/فبراير 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/02/2017

وصلت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الفرنسية مارين لوبان إلى لبنان الأحد، حيث دعت إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا ولبنان، وستلتقي لوبان زعماء في البلاد لبحث "التعاون الاقتصادي ومكافحة الأصولية الإسلامية".

دعت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعيد وصولها مساء الأحد إلى بيروت، إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا ولبنان. وقالت في تصريح "إنها زيارتي الأولى إلى لبنان (...) لدينا علاقات بحاجة لتعزيزها بشكل كبير".

وتؤكد استطلاعات الرأي أن لوبان ستنتقل خلال الدورة الأولى للانتخابات في الثالث والعشرين من نيسان/أبريل المقبل إلى الدورة الثانية بعد أن تحل أولى، إلا أن استطلاعات الرأي نفسها تتوقع هزيمتها في الدورة الثانية.

وأعلنت لوبان أنها تريد أن "تعيد إلى هذه العلاقات التاريخية شبه العائلية المتانة التي ما كان يجب أبدا أن تفقدها". وتابعت "سنتحدث عن الفرنكوفونية، وأيضا عن التعاون الاقتصادي ومكافحة الأصولية الإسلامية".

ومن المقرر أن تلتقي لوبان الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إضافة إلى وزير الخارجية جبران باسيل، وعددا من السياسيين ورجال الدين.

ولبنان هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط رئيسه مسيحي. واعتبرت مارين لوبان أن لبنان يمكن أن يكون لاحقا "قوة توازن إقليمية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستدعو إلى حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، تجنبت الرد بشكل مباشر وقالت "لن نتطرق إلى الأزمة السورية فحسب، بل أيضا إلى الإشكالية الإنسانية الكبيرة للاجئين".

ويستقبل لبنان أكثر من مليون لاجىء سوري في حين أن عدد سكانه يبلغ نحو أربعة ملايين نسمة.

وتابعت لوبان التي يرفض حزبها استقبال لاجئين على الأراضي الفرنسية "يبدو أن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود اللازمة لإبقاء هؤلاء الأشخاص في مخيمات إنسانية بشكل لائق".

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/02/2017

  • فرنسا

    مارين لوبان تزور لبنان لتوجيه "رسالة دعم لمسيحيي الشرق"

    للمزيد

  • فرنسا

    مارين لوبان تطلق حملتها الانتخابية مستعيرة بعض شعارات ترامب

    للمزيد

  • فرنسا

    فرنسا: مرشح اليسار الراديكالي ميلنشون يتحدى لوبان في مهرجانه الانتخابي

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي