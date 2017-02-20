مارين لوبان تدعو من بيروت لتعزيز العلاقات شبه "العائلية" بين فرنسا ولبنان

وصلت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الفرنسية مارين لوبان إلى لبنان الأحد، حيث دعت إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا ولبنان، وستلتقي لوبان زعماء في البلاد لبحث "التعاون الاقتصادي ومكافحة الأصولية الإسلامية".

دعت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعيد وصولها مساء الأحد إلى بيروت، إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا ولبنان. وقالت في تصريح "إنها زيارتي الأولى إلى لبنان (...) لدينا علاقات بحاجة لتعزيزها بشكل كبير".

وتؤكد استطلاعات الرأي أن لوبان ستنتقل خلال الدورة الأولى للانتخابات في الثالث والعشرين من نيسان/أبريل المقبل إلى الدورة الثانية بعد أن تحل أولى، إلا أن استطلاعات الرأي نفسها تتوقع هزيمتها في الدورة الثانية.

وأعلنت لوبان أنها تريد أن "تعيد إلى هذه العلاقات التاريخية شبه العائلية المتانة التي ما كان يجب أبدا أن تفقدها". وتابعت "سنتحدث عن الفرنكوفونية، وأيضا عن التعاون الاقتصادي ومكافحة الأصولية الإسلامية".

ومن المقرر أن تلتقي لوبان الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إضافة إلى وزير الخارجية جبران باسيل، وعددا من السياسيين ورجال الدين.

ولبنان هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط رئيسه مسيحي. واعتبرت مارين لوبان أن لبنان يمكن أن يكون لاحقا "قوة توازن إقليمية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستدعو إلى حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، تجنبت الرد بشكل مباشر وقالت "لن نتطرق إلى الأزمة السورية فحسب، بل أيضا إلى الإشكالية الإنسانية الكبيرة للاجئين".

ويستقبل لبنان أكثر من مليون لاجىء سوري في حين أن عدد سكانه يبلغ نحو أربعة ملايين نسمة.

وتابعت لوبان التي يرفض حزبها استقبال لاجئين على الأراضي الفرنسية "يبدو أن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود اللازمة لإبقاء هؤلاء الأشخاص في مخيمات إنسانية بشكل لائق".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/02/2017