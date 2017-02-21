فيديو غرافيك: ما أهمية معركة الموصل؟

الموصل ثاني مدينة عراقية سقطت في قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2014. استرجاعها صعب وله تبعات ثقيلة على التنظيم. عادل قسطل يشرح الموضوع في هذا الفيديو غرافيك.

منذ السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، تخوض القوات العراقية وقوات شبه عسكرية معركة لاسترجاع مدينة الموصل التي وقعت بسهولة في قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2014.

بسهولة؟ الموضوع ليس بهذه البساطة. تذكير لما حدث.

عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في 2003، قرر المسؤولون الأمريكيون اجتثاث كوادر حزب البعث وضباط الجيش العراقي المحسوبين على الرئيس السابق صدام حسين. اصطدم الجيش الأمريكي بمقاومة شرسة من مقاتلين عراقيين.

أبو مصعب الزرقاوي كان واحدا من هؤلاء ويمثل تنظيم "القاعدة" في العراق. قُتل في 2006 وانفصل أتباعه شيئا فشيئا حتى أسسوا نواة لتنظيم عرف فيما بعد بتنظيم "الدولة الإسلامية".

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان يقول إنه يريد تطهير الأجهزة الأمنية وأغضب سكان المناطق ذات الأغلبية السنية، كالموصل.

اتسعت رقعة تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى أعلن زعيمه الذي أسمى نفسه أبو بكر البغدادي، من الموصل، عن خلافة إسلامية.

مع الرقة في سوريا، الموصل هي مدينة رمزية للتنظيم ولفقدانها تبعات ثقيلة.



عادل قسطل

نشرت في : 21/02/2017