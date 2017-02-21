الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

حوار مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط

للمزيد

حدث اليوم

تركيا - إيران: تصعيد في التصريحات وتوتر في العلاقات

للمزيد

وقفة مع الحدث

تركيا-ايران: هل ينذر التوتر بشقاق وشيك؟

للمزيد

ثقافة

السينما الفرنسية على موعد مع السيزار

للمزيد

وقفة مع الحدث

حماية عائلة ترامب تكلف نصف مليون دولار يوميا!!

للمزيد

مراقبون

مهاجرون يلجؤون إلى مستودعات مهملة في صربيا

للمزيد

ضيف اليوم

ما هي دلالات زيارة مرشحة الجبهة الوطنية لرئاسة فرنسا إلى لبنان؟

للمزيد

ريبورتاج

الجيش الأمريكي يبدأ أولى تدريباته في أهم قاعدة لعمليات "الناتو"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

المغرب.. المهاجرون ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

فيديو غرافيك: ما أهمية معركة الموصل؟

© فرانس24 | صورة مقتطفة من الفيديو

نص عادل قسطل

آخر تحديث : 21/02/2017

الموصل ثاني مدينة عراقية سقطت في قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2014. استرجاعها صعب وله تبعات ثقيلة على التنظيم. عادل قسطل يشرح الموضوع في هذا الفيديو غرافيك.

منذ السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، تخوض القوات العراقية وقوات شبه عسكرية معركة لاسترجاع مدينة الموصل التي وقعت بسهولة في قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2014.

بسهولة؟ الموضوع ليس بهذه البساطة. تذكير لما حدث.

عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في 2003، قرر المسؤولون الأمريكيون اجتثاث كوادر حزب البعث وضباط الجيش العراقي المحسوبين على الرئيس السابق صدام حسين. اصطدم الجيش الأمريكي بمقاومة شرسة من مقاتلين عراقيين.

أبو مصعب الزرقاوي كان واحدا من هؤلاء ويمثل تنظيم "القاعدة" في العراق. قُتل في 2006 وانفصل أتباعه شيئا فشيئا حتى أسسوا نواة لتنظيم عرف فيما بعد بتنظيم "الدولة الإسلامية".

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان يقول إنه يريد تطهير الأجهزة الأمنية وأغضب سكان المناطق ذات الأغلبية السنية، كالموصل.

اتسعت رقعة تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى أعلن زعيمه الذي أسمى نفسه أبو بكر البغدادي، من الموصل، عن خلافة إسلامية.

مع الرقة في سوريا، الموصل هي مدينة رمزية للتنظيم ولفقدانها تبعات ثقيلة.
 

عادل قسطل

نشرت في : 21/02/2017

  • العراق

    فيديو: المدارس تعيد فتح أبوابها شرقي مدينة الموصل بعد طرد الجهاديين

    للمزيد

  • العراق

    فيديو - العراق: حملة تنظيف في الأحياء المحررة من الموصل لمحو آثار الجهاديين

    للمزيد

  • العراق

    قلق أممي على مصير 750 ألف مدني في الجانب الغربي من الموصل

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي