اليونيسف: 1.4 مليون طفل مهددون بالمجاعة في أربع دول في العالم

حذرت منظمة اليونيسف من أن زهاء 1.4 مليون طفل قد يتعرضون للموت جوعا في أربع دول وهي نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن ودعا مدير اليونيسف إلى التحرك سريعا لإنقاذهم. وبحسب المنظمة يعاني 462 ألف طفل من سوء التغذية في اليمن و450 ألف طفل في نيجيريا، و185 ألف في الصومال و270 ألف في جنوب السودان من خطر المجاعة.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن زهاء 1,4 ملايين طفل قد يموتون جوعا هذه السنة في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.

ودعا مدير اليونيسف أنطوني ليك إلى التحرك سريعا، وقال "ما زلنا قادرين على إنقاذ أرواح كثيرة".

في اليمن، حيث الحرب الأهلية محتدمة منذ عامين تقريبا، يعاني 462 ألف طفل من سوء تغذية حاد، بينما يبلغ العدد 450 ألف طفل في شمال شرق نيجيريا حيث تنشط جماعة بوكو حرام الإسلامية.

وأشارت "فيوز نت" وهي شبكة لأنظمة الإنذار المبكر ضد المجاعة، إلى أن المناطق النائية في محافظة بورنو في نيجيريا تعاني بالفعل من المجاعة منذ نهاية العام الماضي.

وستشتد الكارثة في ضوء استحالة وصول وكالات المساعدات إلى الضحايا، استنادا إلى اليونيسف.

وحذرت المنظمة الأممية من أن 185 ألف طفل في الصومال يواجهون خطر المجاعة جراء الجفاف وقد يبلغ عددهم نحو 270 ألفا في غضون بضعة أشهر.

وفي جنوب السودان، يعاني أكثر من 270 ألف طفل من سوء التغذية، وقد أعلنت حالة المجاعة في إحدى مناطق شمال البلاد يعيش فيها 20 ألف طفل.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/02/2017