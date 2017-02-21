وفاة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين فجأة في نيويورك

توفي سفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين فجأة في نيويورك الاثنين وأكدت وزارة الخارجية وفاته دون أن تذكر سببها. وذكرت مصادر دبلوماسية أن السياسي الروسي أصيب بتوعك حين كان يعمل في مقر البعثة الروسية قبل أن ينقل إلى مستشفى في مانهاتن. ووقف مجلس الأمن دقيقة صمت حدادا على وفاة السفير الذي يشغل هذا المنصب منذ 2006.

يكرم مجلس الأمن الدولي الثلاثاء سفير روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي توفي فجأة في نيويورك الاثنين بعد سنوات من الدفاع في المنظمة الدولية عن سياسة موسكو خصوصا في سوريا وأوكرانيا.

وتشوركين دبلوماسي ولد في موسكو ودرس اللغة الإنكليزية منذ الصغر. وكان يتولى منصب سفير روسيا في الأمم المتحدة منذ 2006 بعد أن عمل سفيرا لبلاده لدى كندا وبلجيكا.

وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت أن تشوركين شعر بتوعك بينما كان يعمل في مقر البعثة الروسية في الأمم المتحدة ونقل إلى مستشفى في مانهاتن بسبب مشاكل في القلب على ما يبدو.

ونعت وزارة الخارجية الروسية في موسكو تشوركين الذين وصفته بأنه "دبلوماسي استثنائي". لكنها لم تذكر سبب الوفاة.

وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي إن فلاديمير بوتين "يثمن عاليا حرفية فيتالي تشوركين ومواهبه الدبلوماسية".

وأشادت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا بتشوركين. وكتبت على صفحتها على فيس بوك أنه كان "دبلوماسيا عظيما وشخصية استثنائية وفقدنا بوفاته شخصا عزيزا جدا".

ووقف الدبلوماسيون في اجتماع في مجلس الأمن دقيقة صمت حدادا على تشوركين.

وقال مساعد سفير روسيا في الأمم المتحدة بينر إيليشيف أن تشوركين عمل "حتى اللحظة الأخيرة". وأضاف أنه "كرس حياته كلها للدفاع عن مصالح روسيا ... وكان دائما على خط الجبهة". وتابع إيليشيف "فقدنا دبلوماسيا بارزا ومفاوضا قويا وشخصا رائعا ومعلما".

وقدم المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق الذي أبلغ بالنبأ خلال مؤتمره الصحافي اليومي العادي تعازيه. وقال "ننعى السفير تشوركين. لقد كان موجودا بشكل منتظم هنا. إنني فعلا في حالة ذهول".

وفي الأشهر الأخيرة، تواجه تشوركين مرات عدة مع سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السابقة سامنثا باور بشأن العملية العسكرية في حلب (شمال سوريا). وقد دافع بشراسة عن موقف موسكو التي ترى أن الحكومة السورية تحارب إرهابيين

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ست مرات في إطار النزاع في سوريا.

وكتبت باور في تغريدة أنها "صدمت" بنبأ وفاة تشوركين الذي وصفته بأنه "معلم في الدبلوماسية" و"رجل ودود جدا" فعل ما بوسعه لردم الهوة في الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/02/2017