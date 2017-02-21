فرنسا: انقسام اليسار وتراجع ماكرون في سباق الرئاسة

قال وزير الزراعة الاشتراكي ستيفان لوفول الثلاثاء إنه قد يدعم مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية في ضربة جديدة لآمال اليسار قد تساعد النجم الصاعد للسياسية الفرنسية في الحفاظ على ديناميكية حملته.

صرح وزير اشتراكي كبير الثلاثاء أنه قد يساند مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية في ضربة جديدة لآمال اليسار، فهذا الدعم قد يساعد وزير الاقتصاد السابق ماكرون في دفع حملة حزبه "إلى الأمام".

جاء إعلان وزير الزراعة المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي سباقا واسعا بين عدد من المرشحين حافظت فيه زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان على مكاسبها التي حققتها في الآونة الأخيرة فيما أبقى أسواق السندات والعملة في حالة من القلق.

وأظهر استطلاعان أن ماكرون المصرفي السابق قريب من المنافسة مع أفضلية للمحافظ فرانسوا فيون.

وأظهر استطلاع ثالث لإيلاب تراجع ماكرون وجعل رئيس الوزراء السابق فيون صاحب الأفضلية للمرة الأولى منذ أن زعزعت فضيحة بشأن عمل وهمي مزعوم لزوجته حملته الانتخابية قبل نحو أربعة أسابيع.

وأعطت جميع الاستطلاعات في الآونة الأخيرة الصدارة لمرشحة اليمين لوبان في الجولة الأولى في 23 أبريل/نيسان لكنها توقعت خسارتها في جولة الإعادة في السابع من مايو/أيار أمام أي من ماكرون أو فيون. غير أن الاستطلاعات تظهر أيضا أن هامش خسارتها تقلص إلى ما يصل إلى ست نقاط مئوية من أكثر من عشر نقاط. والانشقاق المحتمل للوزير لوفول هو الأحدث في سلسلة من الأنباء السيئة لليسار الفرنسي المنقسم.

وقال لتلفزيون (بي.إف.إم) «أدعم الرجل الذي اختاره (الاشتراكيون) .. لكن حان الوقت للتحلي بالمسؤولية السياسية فيما يتعلق بما هو متاح .. ما يتعلق بمارين لوبان وما يتعلق أيضا ببرنامج فرانسوا فيون».

وردا على سؤال عما إذا كان سيؤيد أي مرشح أفضل حالا لمنع إعادة بين لوبان وفيون قال لوفول « بالتأكيد»

وقال وزير الخارجية جان مارك إيرولت أيضا إنه قد يدعم ماكرون وليس مرشح الاشتراكيين الذين يقودون الحكومة بونوا هامون الذي يترنح في المرتبة الرابعة في استطلاعات الرأي.

وبرغم احتمال حصوله على دعم قوي من الاشتراكيين تظهر استطلاعات الرأي تراجع القوة الدافعة لحملة ماكرون.

وذكر إيلاب أن ماكرون واجه سلسلة من العثرات تفسر تقدم فيون حاليا. وقال «لقد مر بعشرة أيام صعبة».

فرانس24/ رويترز



نشرت في : 21/02/2017