المغرب.. المهاجرون ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي!!

مشاركة حاسمة لقوات الرد السريع العراقية في تحرير مطار الموصل، ودعوات لإنقاذ المدينة من الاضطرابات عبر اتخاذ تدابير حكومية عاجلة. وبعد مرور شهر على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، والاحتجاجات العارمة التي صادفت "يوم الرئيس" في الولايات المتحدة. المغرب يستخدم المهاجرين غير الشرعيين كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي حسب صحيفة لوفيغارو، ودعوات في الصحف الأوروبية إلى تبني سياسة دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد.
انطلقت معركة تحرير غرب الموصل يوم الأحد الماضي. هذه المعركة تلقى خلالها القوات العراقية مقاومة شديدة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، تنقل صحيفة لوفيغارو الفرنسية، وتسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه القوات العراقية صوب مطار المدينة، وتقول إن قوات الرد السريع العراقية تشارك في تحرير مطار الموصل، وهذه القوات تلقت تدريبا خاصا من قوات حلف شمال الأطلسي، وكانت مشاركتها حاسمة في تحرير شرق الموصل الشهر الماضي، بحسب الصحيفة.
وفي تطورات تحرير مدينة الموصل، تنقل صحيفة الحياة أن قوات عراقية دربها الجيش الأمريكي في قاعدة عين الأسد في الأنبار لشهور، سيتم نشرها شرق الموصل في الأيام المقبلة، وتنقل الصحيفة كذلك أن سلطات بغداد في حاجة إلى هذه القوات لتولي مهمة حفظ الأمن، بعدما كانت قد لاحت بوادر فوضى أمنية شرق الموصل، كان السبب فيها خلافات عميقة بين تشكيلات مسلحة غير متجانسة، كان من المفترض أن تتولى تأمين المناطق المستعادة من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية".
مدينة الموصل تحتاج إلى استعادتها من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكنها تحتاج كذلك إلى اهتمام خاص من قبل كل الأجهزة الحكومية، يقول فاتح عبد السلام في صحيفةالزمان العراقية، وينتقد بطء الخدمات والإجراءات الإدارية في المناطق المحررة من الموصل. هذه المناطق ما تزال تعاني حسب الكاتب من التدهور والاضطراب مما يعمق معاناة السكان، ويدعو الكاتب الحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإغاثة الموصل وإنقاذها من جهات الفساد التي قد تأتي لملء الفراغ الذي تركه تنظيم "الدولة الإسلامية".
إلى الولايات المتحدة، حيث انقضى شهر على تولي الرئيس دونالد ترامب مهامه. صحيفةليبراسيون تعنون ساخرة على الغلاف، لم يبق له إلا 1429 يوما في السلطة، وتضيف الصحيفة بالقول إن الشهر الذي قضاه ترامب في السلطة كان كافيا لإعطاء حالة من الدوار للعالم، وتعود الصحيفة على الاحتجاجات المناهضة للرئيس ترامب والتي عمت يوم أمس الولايات المتحدة. المحتجون تنقل صحيفة ليبراسيون، وصحف أخرى، اغتنموا فرصة اعتبار يوم أمس "يوم الرئيس"، ليخرجوا في مظاهرات حاشدة رددوا فيها ان ترامب ليس رئيسا لهم.
قرارات ترامب ما تزال تلقى الكثير من الانتقادات في الصحف. افتتاحيةإلباييسالإسبانية تقترح كرد على مطالبة إدارة ترامب بزيادة دول حلف شمال الأطلسي نفقاتها العسكرية، تقترح مزيدا من التكامل الأمني بين الدول الأوروبية، وترى الصحيفة أن قرار زيادة نفقات الدول الأوروبية في المنظومة العسكرية لحلف شمال الأطلسي كان قد قرره الرئيس أوباما وقبلته الدول الأوروبية دون نقاش، لكن الفرق بين أوباما وترامب هو أن الأخير لا يرى في التوسع الروسي شرق أوروبا ولا محاولاتها ضم أوكرانيا مشكلة عاجلة، وتقترح الصحيفة الإسبانية أن لا تقتصر النقاشات مع إدارة ترامب على الأموال المنفقة على الدفاع فحسب، لأن ذلك يعتبر مقاربة مبسطة ومختزلة لأمن أوروبا، بل على الأخيرة أن تبعث برسالة واضحة لترامب مفادها أن التعاون القضائي والأمني والاستخباراتي مهم وضروري لأوروبا وللولايات المتحدة في آن، وأن القرارات الاقتصادية التي يتخذها ترامب يمكن أن تتسبب في أزمات وفي انعدام الأمن في أوروبا.
أوروبا عبر إليها يوم أمس مئات المهاجرين غير الشرعيين عبر السياج الحدودي لمدينة سبتة الواقعة شمال المغرب. صحيفة لوفيغاروالفرنسية تعنون المغرب يستخدم المهاجرين كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الصحيفة أن المغرب ترك هؤلاء المهاجرين يمرون إلى مدينة سبتة الإسبانية عنوة للضغط على الاتحاد الأوروبي بعد خلاف على المنتوجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية، وتقول الصحيفة إن المغرب سبق له أن حذر من تبعات قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي باستبعاد المنتوجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية من الاتفاق الزراعي مع المغرب.
الصحف الفرنسية تتناول مستجدات الحملة الانتخابية لأجل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد حوالي شهرين. مرشح اليمين الفرنسي فرانسوا فيون يقدم وصفته الجديدة حول برنامجه في مجال الصحة تكتب صحيفة لوباريزيان. الصحيفة أجرت مقابلة مع المرشح اليميني عرض فيها مقترحاته حول الصحة بعد أن أجرى عليها عدة تعديلات، وخطة فيون حول التأمين الصحي كانت قد لقيت عدة انتقادات واتهمه خصومه بالراديكالية وبمحاولة خصخصة الضمان الاجتماعي.
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