الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار " لست رئيسي"

تجمع الآلاف مساء الاثنين في عدة مدن أمريكية من أبرزها نيويورك وشيكاغو بمناسبة "يوم الرؤساء" وهي عطلة غير رسمية في الولايات المتحدة ، في مظاهرات أطلقوا عليها اسم "لست رئيسي" وأعرب منظمو الاحتجاجات عن رفضهم لسياسة ترامب. وظهرت فكرة الاحتجاجات في يوم الرؤساء في مدينة لوس أنجلس قبل أن تنتشر في مدن أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

تجددت الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عطلة "يوم الرؤساء" في مظاهرات أطلق عليها النشطاء اسم احتجاجات "يوم لست رئيسي".

وفي نيويورك تجمع مئات المحتجين قرب فندق ترامب إنترناشونال وأخذوا يهتفون "يغش.. يكذب.. افتحوا أعينكم".

وقال منظمو احتجاج نيويورك إنهم يعارضون برنامج ترامب بما في ذلك تخفيضاته المقترحة في الإنفاق الاتحادي وبناء سور على الحدود مع المكسيك.

وكتب المنظمون على فيس بوك "دونالد ترامب رئيسنا حرفيا.. لكنه مجازيا يهاجم كل قيمة يجسدها أبناء نيويورك ولا يمثل مصالحنا."

ونبعت فكرة الاحتجاجات في (يوم الرؤساء) في لوس أنجلس حيث قال حوالي 4300 شخص على فيس

بوك إنهم سيشاركون في احتجاج عند مجلس المدينة وفقا لما ذكره المنظمون ثم انتشرت الفكرة لمواقع أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وسط شيكاغو تجمع نحو 1200 شخص عبر نهر شيكاغو الذي يطل عليه فندق وبرج ترامب إنترناشونال. ورفع الحشد لافتات كتب على بعضها "جسدي اختياري" في إشارة إلى موقف ترامب المعارض للإجهاض و"يسوع كان لاجئا" في إشارة لجهوده لمنع دخول اللاجئين. وخلال التجمع عزفت مجموعة من 25 موسيقيا أغاني لإلهاب حماسة المشاركين.

ولأن يوم الاثنين كان يوم عطلة لكثير من المدارس اصطحب عدد كبير من الآباء أبناءهم في الاحتجاج.

وقالت إيلين مولوني وهي مصورة من أوك بارك أحضرت معها ابنها البالغ من العمر 12 عاما وابنتها ذات التسعة أعوام "نحن كأسرة مهاجرة نعارض الحظر بقوة... نشعر أن أمريكا تعني الاحتواء لكن كل ما أبداه ترامب كان يعني الانقسام."

ولم تعلن شرطة شيكاغو إلقاء القبض على أحد خلال الاحتجاج وهو الأحدث منذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني.

و(يوم الرؤساء) اسم غير رسمي ليوم عطلة بمناسبة مولد جورج واشنطن أول رؤساء الولايات المتحدة وأبراهام لينكولن رئيسها السادس عشر.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 21/02/2017