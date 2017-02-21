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أمريكا

إخلاء 11 مركزا يهوديا في الولايات المتحدة بسبب إنذارات بوجود قنابل

© أ ف ب/أرشيف | يهود في كنيس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/02/2017

تم إخلاء 11 مركزا يهوديا الإثنين بعد تلقي إنذرات بوجود قنابل فيها بحسب ما ذكرته السلطات ومنظمات يهودية . وذكرت رابطة المنظمات اليهودية لأمريكا الشمالية أن هذه الإنذارات كانت كاذبة وأن الأوضاع عادت إلى طبيعتها. ووصلت هذه الحالات إلى 69 منذ وصول ترامب إلى السلطة . وأدانت إدارته وابنته إيفانكا التي اعتنقت اليهودية هذه الأحداث.

أعلنت السلطات الأمريكية ومنظمات يهودية أنه تم إخلاء 11 مركزا يهوديا الاثنين بسبب إنذارات بوجود قنابل في آخر موجة من سلسلة حوادث من هذا النوع تكررت منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل شهر.

وقالت رابطة المنظمات اليهودية لأمريكا الشمالية إن هذه الاتصالات مع 11 مركزا في مواقع عديدة، ترفع إلى 69 عدد هذه الحوادث التي سجلت في 54 مركزا لليهود في 27 ولاية أمريكية ومقاطعة كندية واحدة منذ بداية العام.

لكن كل الإنذارات الاثنين كانت كاذبة، كما قالت الرابطة التي أوضحت أن الوضع عاد إلى طبيعته بسرعة.

وفتح مكتب التحقيقات الفديرالي (الأف بي آي) ووزارة العدل الأمريكية تحقيقات، بينما أدانت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الأفعال.

وقال مسؤول كبير إن "الكراهية والعنف ... لا مكان لهما في بلد يقوم على وعد الحرية الفردية". وأضاف أن "الرئيس قال بشكل واضح إن هذه الأفعال غير مقبولة".

وأدانت إبنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب التي اعتنقت اليهودية، هذه التهديدات. وكتبت في تغريدة على تويتر أن "الولايات المتحدة أمة قائمة على مبدأ التسامح الديني. علينا حماية أماكن عبادتنا ومراكزنا الدينية".

وذكرت وسائل إعلام في ولاية ميسوري أنه تم تدنيس حوالي مئة قبر في مقبرة سانت لويس اليهودية في نهاية الأسبوع الماضي وهو عدد رفضت الشرطة تأكيده.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/02/2017

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