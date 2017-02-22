تقرير صحفي: البريطاني الذي فجر نفسه قرب الموصل معتقل سابق في غوانتانامو

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إنه قد تم التعرف على شخصية الانتحاري الذي فجر نفسه قرب الموصل الاثنين، وذكرت أن اسمه جمال الحارث، وكان معتقلا سابقا في غوانتانامو. وأكدت أن أخاه قد تعرف عليه من صورة له نشرها تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تبنى العملية، وأن مصدرين آخرين أكدا ذلك.

نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن أخ الانتحاري البريطاني في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي فجر نفسه قرب الموصل في شمال العراق، قوله إن الأخير كان محتجزا في معتقل غوانتانامو.

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الاثنين تفجيرا انتحاريا قرب الموصل، قال إن بريطانيا نفذه، وفق ما نقل مركز "سايت" الأمريكي المتخصص برصد المواقع الجهادية.

وقال شقيق الانتحاري، ليون جيمسون، لصحيفة "ذا تايمز" إن الانتحاري يدعى جمال الحارث، وكان معتقلا في سجن غوانتانامو الأمريكي بين العامين 2002 و2004.

وأكد جيمسون، أن الصورة التي كشف عنها التنظيم الجهادي ونشرها موقع "سايت" الاثنين، تعود للحارث.

وقال جيمسون للصحيفة "إنه هو، يمكنني أن أعرفه من ابتسامته. إذا كان الأمر صحيحا فلقد خسرت أخا، وبالتالي فقد رحل (فرد) آخر من العائلة".

من جهتها، نقلت قناة "4 نيوز" عن فرد من العائلة لم تذكر اسمه وعن مصدر آخر تأكيدهما أن الصورة تعود للحارث.

ويظهر الانتحاري في الصورة مبتسما ومرتديا ملابس مموهة، جالسا على ما يبدو في آلية وخلفه أسلاك ومحولات.

لكن الحكومة البريطانية أشارت إلى أنها لم تتمكن من تأكيد التقارير.

وسبق أن نصحت الحكومة البريطانية رعاياها بعدم السفر إلى سوريا، وأجزاء واسعة من العراق.

وقالت متحدثة باسم الحكومة لوكالة فرانس برس "نظرا إلى أن جميع الخدمات القنصلية البريطانية معلقة في سوريا، ومحدودة بشكل كبير في العراق، فمن الصعب جدا تأكيد مكان وحالة الرعايا البريطانيين في تلك المناطق".

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 22/02/2017