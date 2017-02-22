الصين تقيم مبان لاستيعاب صواريخ في بحر الصين الجنوبي

ذكر مسؤولان في المخابرات ووزارة الدفاع الأمريكية أن الصين تقوم بتشييد هياكل على الجزر الصناعية التي شيدتها في بحر الصين الجنوبي، تبدو مصممة لإيواء بطاريات صواريخ أرض جو طويلة المدى.

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الصين توشك على الانتهاء من بناء ما يقرب من 25 هيكلا على جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي مصممة فيما يبدو لاستيعاب صواريخ أرض/جو طويلة المدى.

ومن المرجح أن يثير هذا أسئلة عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد وكيفية الرد بعد تعهدها باتخاذ موقف صارم أمام الصين في بحر الصين الجنوبي.

وتتحدث الصين عن سيادتها شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره ثلث حركة المرور البحري في العالم. وتتحدث أيضا كل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام عن أحقيتها في السيادة على أجزاء من البحر. ووصفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء الصين جزرا صناعية في بحر الصين الجنوبي بأنه غير مشروع.

وقال مسؤول بالمخابرات الأمريكية "الصينيون لا يبنون شيئا في بحر الصين الجنوبي لمجرد البناء. وهذه الهياكل تشبه أخرى تؤوي بطاريات سام. ومن ثم فإن المنطق يقود للاعتقاد بأنها مصممة لهذا الغرض".

وذكر مسؤول آخر أن الهياكل تبلغ 20 مترا طولا فيما يبدو وعشرة أمتار ارتفاعا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن بلاده لا تزال ملتزمة بسياسة "عدم العسكرة في بحر الصين الجنوبي" وحث كل الأطراف المعنية على التحرك بما يتفق والقانون الدولي.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب التعليق.

وأثار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الشهر الماضي غضب الصين حين قال أمام مجلس الشيوخ إنه ينبغي منع بكين من الوصول للجزر التي تقيمها في بحر الصين الجنوبي.

وخفف تيلرسون لاحقا من لهجته كما قلل ترامب من التوترات حين تعهد بالالتزام بسياسة "صين واحدة" التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاشر من شباط/ فبراير.

فرانس24/ رويترز



نشرت في : 22/02/2017