الانتخابات الرئاسية الفرنسية: هل يخوض فرانسوا بايرو المعركة الانتخابية؟

من المتوقع أن يعلن فرانسوا بايرو، زعيم حزب الوسط، عن قراره بالمشاركة أم لا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة ظهر اليوم أو عن اسم المرشح الذي سيسانده في حال رفض خوض غمار الرئاسيات.

يكشف فرانسو بايرو، زعيم الوسط ظهر اليوم الأربعاء عما إذا كان سيشارك أم لا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في نيسان/أبريل ومايو/أيار المقبلين. بايرو أكد مرارا وتكرارا أنه سيدخل المعركة الانتخابية في حال أقصي صديقه آلان جوبيه من الانتخابات التمهيدية لليمين. وهذا ما حدث في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد ما فاز فرانسوا فيون بالمرتبة الأولى بأكثر من 65 بالمئة من الأصوات.

والأمر الذي يمكن أن يزيده عزيمة هي مواقفه المضادة لبرنامج فرانسوا فيون الاقتصادي والاجتماعي إذ يعتبره برنامجا "صعبا يثقل كاهل الفقراء ويخدم مصالح الأغنياء". وقال بايرو في هذا الصدد: "لم نشهد في تاريخ الجمهورية الفرنسية مرشحا يخضع لقوة المال والمؤسسات المالية لهذه الدرجة مثل فرانسوا فيون".

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لكن بعض متتبعي السياسة الفرنسية يعتقدون أن فرانسوا بايرو سيفكر أكثر من مرة قبل أن يتخذ قرار الترشح لأنه يدرك جيدا أنه في حال لم يتحصل على أكثر من 5 بالمئة من الأصوات فهذا يعني أنه سيكون مجبرا على إعادة الأموال التي استخدمت في تمويل حملته الانتخابية للخزينة العامة. وهذا يشكل عائقا كبيرا أمامه.

ثلاث مشاركات في الانتخابات الرئاسية دون أية نتيجة

وسبق لفرانسوا بايرو أن شارك ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية دون أن يتجاوز الدورة الأولى. المرة الأولى كانت في 2002 حيث تحصل على 6,84 بالمئة من الأصوات والثانية في 2007 حيث جاء في المرتبة الثالثة حاصدا 18,57 بالمئة والثالثة في 2012 ضد نيكولا ساركوزي لكنه لم يتجاوز 9,13 بالمئة من الأصوات.

والسؤال المطروح هل سيخوض بايرو للمرة الرابعة غمار الرئاسيات علما أن صفوفه مبعثرة ولم يعد يملك القوة الانتخابية والشعبية التي كانت تميزه في السابق. فالعديد من مناصريه أعربوا عن نيتهم التصويت لصالح المرشح إيمانويل ماكرون الذي أصبح ينافس بايرو ويستقطب أعدادا كبيرة من الفرنسيين الذين يرفضون من جهة مساندة فرانسوا فيون بسبب برنامجه الاقتصادي الصعب واليسار بسبب الانقسامات والخلافات التي أظهرها مرشحو هذا التيار من جهة أخرى.

بايرو يصف ماكرون "بمرشح الليبرالية" العالمية

ولم يكف إيمانويل ماكرون ومساعدوه عن إرسال رسائل مشفرة لبايرو طالبين منه الالتحاق بحركة "إلى الأمام" للتصدي لفيون ومارين لوبان. وأكثر من ذلك جيرار كولومب رئيس بلدية ليون وأحد المساندين البارزين لإيمانويل ماكرون حذر بايرو من مغبة الترشح للانتخابات الرئاسية لأن هذا سيؤدي إلى" إضعاف الأحزاب الديمقراطية التقليدية وبالتالي تقوية حزب الجبهة الوطنية المتطرف بقيادة مارين لوبان" حسب قوله.

وقال جيرار كولومب:" بايرو سيتحمل مسؤولية تاريخية وكبيرة أمام الفرنسيين في حال فازت مارين لوبان بالانتخابات الرئاسية ". لكن يبدو أن فرانسوا بايرو لا يبالي بالضغوط ولا يستمع إلى نداءات إيمانويل ماكرون. والدليل أنه وصف وزير الاقتصاد الفرنسي السابق بمرشح "الليبرالية التي تريد أن تسيطر على العالم". وإجابة بايرو ستأتي بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بباريس اليوم.

طاهر هاني

نشرت في : 22/02/2017