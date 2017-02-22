ماليزيا تشتبه بتورط دبلوماسي كوري شمالي بمقتل كيم جونغ نام

قال مصدر في الشرطة الماليزية إن مسؤولا بدرجة سكرتير ثان في سفارة كوريا الشمالية في كوالالمبور من بين المشتبه بهم في مقتل كيم جونغ نام الأخ الأكبر غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى جانب موظف في شركة الطيران الكورية الشمالية.

ذكرت الشرطة الماليزية أن مسؤولا كبيرا في سفارة كوريا الشمالية من بين المشتبه بهم في حادث مقتل كيم جونغ نام أخ الزعيم الكوري الشمالي، وأن هناك مشتبها به آخر يعمل بشركة الطيران الوطنية في كوريا الشمالية.

وصرح قائد الشرطة خالد أبو بكر بأن الاثنين ما زالا في ماليزيا وبأنه تم استدعاؤهما لاستجوابهما. وقال إن الدبلوماسي الكوري الشمالي سكرتير ثان بالسفارة.

وقال خالد في مؤتمر صحفي "هو السكرتير الثاني بالسفارة... ليسا محتجزين وتم استدعاؤهما للمساعدة".

وأضاف أن المشتبه به الآخر موظف لدى شركة طيران إير كوريو.

وكان كيم جونج نام الاخ غير الشقيق للزعيم كيم جونج أون قد قتل في مطار كوالالمبور الدولي في 13 شباط/فبراير بينما كان يستعد لاعتلاء طائرة متجهة إلى مكاو.

وقال خالد في المؤتمر الصحفي إن الشرطة "تعتقد بقوة" أن أربعة مشتبه بهم آخرين فروا من ماليزيا يوم الحادث وتوجهوا إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

وألقت الشرطة القبض الأسبوع الماضي على كوري شمالي وامرأتين إحداهما فيتنامية والأخرى إندونيسية.

وقال خالد إن المرأتين مسحتا وجه كيم جونغ نام بسائل يحتوي على مادة سامة لم يتم تحديدها بعد.

وقال "نعم.. المشتبه بهما كانتا تعلمان أن المادة سامة. نحن لا نعرف نوع المادة الكيماوية المستخدمة".

بيونغ يانغ تطالب بالإفراج عن المعتقلين

من جانبها قالت سفارة كوريا الشمالية في ماليزيا اليوم الأربعاء إنه يتعين على الفور إطلاق سراح ثلاثة مشتبه بهم اعتقلوا فيما يتصل بمقتل كيم جونج نام.

وذكرت السفارة في بيان صدر لوسائل الإعلام أن امرأة فيتنامية وأخرى إندونيسية ورجلا كوريا شماليا "اعتقلوا دون مبرر".

وقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في مطار كوالالمبور الدولي بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى مكاو.

وقالت الشرطة الماليزية إن مسؤولا كبيرا في سفارة كوريا الشمالية وأحد الموظفين بشركتها الوطنية للطيران مطلوبان أيضا للتحقيق بشأن حادث القتل.

وتصاعدت حدة التوتر بين كوريا الشمالية وماليزيا منذ الحادث مع تنازعهما على الجثة وتبادل الاتهامات بشأن أسلوب ماليزيا في التحقيق.

وماليزيا من الدول القليلة في العالم التي تحتفظ بعلاقات مع كوريا الشمالية. وقد استدعت هذا الأسبوع سفيرها من بيونغ يانغ بعدما ألقى سفير كوريا الشمالية في كوالالمبور بظلال من الشك على حيادية التحقيق الماليزي.

وقالت الشرطة إنه لم يأت أحد من أسرة كيم جونغ نام لطلب تسلم الجثة أو تقديم عينات من الحمض النووي، ونفت شائعات بأن أحد أبنائه وصل إلى كوالالمبور هذا الأسبوع.

وقالت ماليزيا إنها ستسلم الجثة لأحد أقارب الدرجة الأولى بعد تحديد سبب الوفاة والتأكد من هوية القتيل بينما تطالب كوريا الشمالية بتسليمها لسفارتها مباشرة.

فرانس24/ رويترز



نشرت في : 22/02/2017