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أفريقيا

مدن عربية على رأسها مراكش تتصدر مؤشر "جودة الحياة" في القارة الأفريقية

© أ ف ب /أرشيف | ساحة جامع الفنا في مراكش

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/02/2017

احتلت مدينة مراكش (المغرب) المركز الأول في قائمة المدن الأفضل للعيش، تبعتها جوهانسبورغ (جنوب أفريقيا) والإسكندرية (مصر) على التوالي بحسب دراسة نشرتها مجلة "أفريك مديتيرانيه بزنيس" لتصنيف نوعية الحياة في المدن المئة الرئيسية في أفريقيا.

كان حضور المغرب العربي قويا جدا في تصنيفات الدراسة المجتمعية الاقتصادية التي أجرتها مجلة "أفريك مديتيرانيه بزنيس"  حيث حلت ثلاث مدن مغربية في المراكز الثمانية الأولى وهي مراكش والدار البيضاء والرباط فضلا عن تونس التي كان لها المرتبة السادسة والعاصمة الجزائرية التي حظيت بالمرتبة الحادية عشرة.

وتأتي هذه الدراسة كسابقة في القارة الأفريقية فيما يخص التصنيفات والدراسات التي تتابع آراء الناس، حيث أوضح جيروم شينال مدير وحدة البحث في معهد البوليتكنيك الفدرالي في لوزان والذي أشرف على هذه الدراسة "في أفريقيا كانت التصنيفات موجهة حتى الآن للمستثمرين والمقيمين الأجانب. ولم يطرح يوما السؤال بشأن الناس الذين يعيشون في هذه المدن من شباب ومسنين، أغنياء وفقراء".

وشملت الدراسة مئة مدينة أفريقية كبيرة بينها كل العواصم فضلا عن تلك التي تضم أكبر عدد من السكان، حيث اعتمد الباحثون خلال عام من البحث على سلسلة من المعايير والمؤشرات التي توضح أداء المدن في مجالات مختلفة مثل السكن والبنية التحتية والنقل العام والتنمية الاقتصادية.

وجاءت كايبتاون الجنوب أفريقية الشهيرة التي تتمتع ببنى تحتية أفضل في المرتبة التاسعة، إلا أنها تصنف من المدن التي تعاني كثيرا من انعدام الأمن والتفاوت الاجتماعي.

وفشلت مدن تعتبر محركات لاقتصاد القارة الأفريقية مثل نيروبي (كينيا) وأديس أبابا (إثيوبيا) ولاغوس (نيجيريا) وكيغالي (رواندا) في احتلال مراكز متقدمة في الترتيب. كما احتلت أسفل التصنيف مدن تعاني من نزاعات وتوترات اجتماعية  وأمنية مثل باماكو وكينشاسا وبوانت نوار وبانغي.

وأكد الباحثون أن هذا التصنيف سيتم إصداره سنويا بهدف الحصول على "بيانات حقيقية عن المدن" تكون أفضل من تلك المتوفرة حاليا عن المدن الأفريقية.

 
فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 22/02/2017

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