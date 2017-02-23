رئيس الوزراء الإسرائيلي يجدد دعمه لمنح العفو للجندي عزريا

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس في تصريح لصحافيين إسرائيليين يرافقونه في زيارة لأستراليا، دعمه للعفو عن الجندي الإسرائيلي الفرنسي إلؤور عزريا الذي حكم عليه بالسجن 18 شهرا لإجهازه على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار/مارس 2016 في مدينة الخليل.

في تصريح الخميس لصحافيين إسرائيليين يرافقونه في زيارة لأستراليا، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مرة أخرى دعمه للعفو عن الجندي الإسرائيلي إلؤور عزريا المحكوم عليه بالسجن 18 شهرا لإجهازه على مهاجم فلسطيني جريح، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام.

ونقلت القناة التلفزيونية العاشرة عن نتانياهو قوله للصحافيين "ما زلت أدعم منح العفو للجندي عزريا".

وكان نتانياهو أعلن خلال محاكمة عزريا دعمه لمنحه العفو.

وأصدر ثلاثة قضاة عسكريين الثلاثاء الحكم بالسجن 18 شهرا على الجندي الإسرائيلي الفرنسي إلؤور عزريا بعد إدانته بالقتل غير العمد لإجهازه على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار/مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان ممددا أرضا ومصابا بجروح خطيرة من دون أن يشكل خطرا ظاهرا، إثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود إسرائيليين.

وأقدم الشريف مع شاب فلسطيني آخر قبل قتله على طعن جندي ما أدى إلى إصابته بجراح طفيفة. وقتل الفلسطيني الآخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص.

وصور ناشط إطلاق عزريا رصاصة في رأس الشريف في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.

وأثارت قضية عزريا انقساما لدى الرأي العام في الدولة العبرية، بين من يؤيدون التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، ومن يشددون على وجوب مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.

وخلال زيارته إلى أستراليا، أكد نتانياهو للصحافيين أنه يشعر بالقلق من تأثير القضية على الجنود الذين يواجهون أعمال عنف، والذين قد يترددون في إطلاق النار خوفا من ملاحقتهم، بحسب ما أوردت الإذاعة العامة والقناة التلفزيونية الثانية.

وقال استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية الأربعاء، أن 69% من الإسرائيليين يدعمون منح عفو لإلؤور عزريا، ووجد 56% من المستطلعة آراؤهم أن الحكم عليه بالسجن لـ 18 شهرا، شديدا للغاية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/02/2017