الصين: ألفا يوان لمن يبلغ عن الملتحين والمنقبات في شينجيانغ

ذكرت وسائل إعلام صينية أن السلطات في بلدة هوتان في إقليم شينجيانغ الصيني قد خصصت صندوقا بقيمة 13,7 مليون يوان لتمويل مكافآت لما وصفته بـ"مكافحة الإرهاب"، إذ خصصت مكافأة تبلغ 2000 يوان لكل من يبلغ عن وجود شاب ملتح أو امرأة منقبة في الإقليم الذي يشهد صراعا بين قوميتي الهانس الصينيين والأويغور المسلمين.

حددت الصين مكافأة قدرها ألفا يوان (275 يورو) لمن يبلغ عن أي شاب ملتح أو امرأة منقبة في إقليم شينجيانغ الواقع بشمال غرب البلاد ويشهد توترا بين إثنيتي الهانس الصينيين والأويغور المسلمين.

وذكرت صحيفة "هوتان" المحلية اليومية أن سلطات بلدة هوتان التي شهدت مؤخرا اضطرابات سياسية، خصصت صندوقا بقيمة مئة مليون يوان (13,7 مليون يورو) لتمويل مكافآت "مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن المكافآت يمكن أن تصل إلى خمسة ملايين يوان في حال الكشف عن خطة هجوم أو لمن "يضرب أو يقتل أو يجرح أو يسيطر على مثيري شغب".

وتابعت أن "كشف متطرفين يستخدمون الدين للإخلال بعمل الآليات القضائية والإدارية والتعليمية وغيرها أو للإضرار بقوانين البلاد" يمكن أن يجلب مبلغا قد يصل إلى مليون يوان.

وأضافت أن من يقوم بالإبلاغ عن وجود أي شاب ملتح أو امرأة منقبة يمكن أن يحصل على مكافأة قدرها ألفا يوان.

وكانت سلطات بيشان وهي بلدة تابعة لهوتان دفعت الثلاثاء 1,76 مليون يوان لرجال شرطة وإنقاذ تدخلوا الأسبوع الماضي عندما طعن مهاجمون حتى الموت خمسة أشخاص في حشد. وقد قتلت قوات الأمن ثلاثة من المهاجمين، حسب رواية وسائل الإعلام الرسمية للحادث.

ويشهد إقليم شينجيانغ المنطقة شبه الصحراوية والغنية بالموارد على تخوم آسيا الوسطى، وتضم أغلبية من الأويغور المسلمين مواجهات منتظمة بين هؤلاء وقوات الأمن الصينية. ونسبت بكين مسؤولية هجمات دامية وقعت في أماكن مختلفة في الصين لناشطين من أقلية الأويغور يناضلون من أجل استقلال هذه المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 23/02/2017