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أمريكا

الرئيس الأمريكي يؤكد أن طرد المهاجرين "عملية عسكرية"

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/02/2017

في مستهل لقاء مع مسؤولي شركات في البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن الجهود التي تبذلها إدارته لطرد بعض المهاجرين غير الشرعيين هي "عملية عسكرية".

يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسياسته المناهضة للمهاجرين حيث أكد الخميس أن الجهود التي تبذلها إدارته لطرد بعض المهاجرين غير الشرعيين هي "عملية عسكرية"، الأمر الذي يناقض تصريحات أدلى بها وزيره للأمن الداخلي، ووضحها البيت الأبيض لاحقا.

وقال ترامب في مستهل لقاء مع مسؤولي شركات في البيت الأبيض "ترون ما يحصل على الحدود. فجأة، للمرة الأولى (...) نضع الأشخاص السيئين جدا خارجا وذلك بوتيرة غير مسبوقة. وأضاف "أنها عملية عسكرية.".

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض بعيد ذلك، أن ترامب استخدم الكلمة كـ"صفة"

وأضاف "لقد كان يصف بوضوح الطريقة التي تم بها ذلك"، مشيرا إلى "درجة عالية من الدقة".

وقبل ساعتين فقط، كان وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي يعلن من مكسيكو أن واشنطن "لن تستخدم الجيش في موضوع الهجرة. وعناصر دوائر الهجرة هم مدنيون وليسوا عسكريين."

وأجازت وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء لهؤلاء توقيف غالبية الأشخاص الذين يفتقرون إلى أوراق قانونية خلال تنفيذهم مهماتهم، باستثناء من وصلوا أطفالا إلى الأراضي الأمريكية.

ونددت المعارضة الديمقراطية في الكونغرس وجمعيات الدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين بسياسة "طرد جماعي"، وهي عبارة رفضتها الإدارة بشدة.
 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 23/02/2017

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