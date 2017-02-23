في ضربة جديدة للعلمانية.. تركيا ترفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجيش

ألغت السلطات التركية قرار حظر الحجاب للنساء برتبة ضابط أو ضابط صف في الجيش الذي كان يعتبر آخر مؤسسة تحظر على النساء ارتداء الحجاب. ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر قليلة من السماح للتركيات في الشرطة والدرك بارتداء هذا الزي الإسلامي. وصرح وزير الدفاع التركي فكري إيشيك بأن "مشكلة حظر الحجاب زالت بشكل كامل الآن في تركيا".

اتخذت الحكومة التركية قرارا بالسماح للنساء برتبة ضابط أو ضابط صف بارتداء الحجاب في الجيش التركي إذا كان لا يغطي الوجه ومن نفس لون البزة العسكرية.

وأكدت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن القرار يشمل خصوصا التركيات اللواتي يشغلن رتب ضابط في سلاح الجو والبحر والبر وأيضا اللواتي يشغلن رتبة ضابط وضابط صف من متعاقدات ومتدربات.

وجاء هذا الإجراء ليذكي الانتقادات الموجهة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي غالبا ما توجه إليه انتقادات من قبل معارضيه تتهمه بالسعي إلى أسلمة المجتمع التركي، وكانت حكومته قد سمحت خلال السنتين الأخيرتين بارتداء الحجاب في الجامعات والمدارس والبرلمان والوظيفة العامة وهو ما يشكل تراجعا عن مبادئ العلمانية التي أسسها أب الأتراك كما يسمونه في تركيا " مصطفى كمال أتاتورك.

وكانت أصوات معارضة قد نددت بالسماح للمحجبات بالعمل في الدرك والشرطة كجزء من زيهن الرسمي منذ أشهر إلا أن الحكومة التركية عللت هذا القرار بأن دولا ككندا واسكتلندا تسمح للشرطيات بارتداء الحجاب خلال أدائهن لوظيفتهن.

وكان الجيش التركي يعتبر قبل هذا الإجراء آخر حصن للعلمانية منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك لمبادئ الجمهورية في تركيا، قبل أن يتراجع نفوذ الجيش السياسي بشكل كبير منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من يوليو/ تموز 2016 والتي أعقبتها عملية تطهير واسعة أضعفت هذه الجهاز .

ويذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال صدوره في الجريدة الرسمية . ولم يحدد إذا كان الإجراء سيشمل النساء اللواتي يشاركن في مهام قتالية.

فرانس24



نشرت في : 23/02/2017