وزير خارجية الولايات المتحدة يزور المكسيك لتخفيف التوتر بين البلدين

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى العاصمة المكسيكية، ويلتقي خلالها الرئيس إنريكي بينيا نييتو. وتهدف هذه الزيارة التي ستستمر لمدة يومين إلى تهدئة الأجواء بين الجارين، والتي توترت بسبب سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الهجرة.

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الخميس في مكسيكو سيتي الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو وذلك خلال زيارة تستمر لمدة يومين لتهدئة العلاقات الثنائية المتوترة بسبب سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وسيستقبل الرئيس بينيا نييتو الوزير الأمريكي عند الساعة 13:00 (19:00 ت غ) من الخميس. كما سيجتمع تيلرسون بعدد من الوزراء المكسيكيين.

وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها تيلرسون مع وزير الأمن الداخلي جون كيلي بعد شهر على تولي ترامب الرئاسة. وقد أدت مواقفه بشأن سياسة الهجرة والتجارة إلى أسوأ أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ عقود.

وقالت واشنطن إن المواضيع الرئيسية في البرنامج ستكون الأمن على الحدود والتعاون بين أجهزة الشرطة والتجارة. وتقول السلطات المكسيكية إن الهدف هو العمل "من أجل علاقات محترمة ووثيقة وبناءة".

وصرح الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر بأن "إرسال ترامب وزيريه إلى المكسيك في وقت مبكر إلى هذا الحد من ولايته (الرئاسية) يعني الكثير. إنه يرمز إلى العلاقة المهمة التي تجمع بين أمتينا".

وأضاف أن الحكومتين ستجتمعان "من أجل تحسين نوعية حياة شعبي المكسيك والولايات المتحدة عبر مكافحة مهربي المخدرات وإيجاد طرق لتحفيز اقتصادينا عبر علاقة أوسع تسهل التجارة والهجرة المشروعة".

وكان الرئيس الجمهوري قد صعد خلال حملته الانتخابية ضغوطه بخطابه المعادي للمهاجرين وتصريحاته عن المكسيكيين الذين وصفهم بـ"اللصوص" وبـ"مرتكبي جرائم اغتصاب".

وفور وصوله إلى السلطة، أطلق قطب العقارات مشروعه لبناء جدار على الحدود ووعد بأن تقوم الجارة الجنوبية بتمويل تشييده، وإذا احتاج الأمر عبر اقتطاع أموال من تحويلات المكسيكيين إلى بلدهم. وأمام إصراره على أن تدفع المكسيك الأموال، ألغى الرئيس بينيا نييتو زيارة كانت مقررة لواشنطن في 31 كانون الثاني/يناير.

وهدد ترامب أيضا بفرض رسوم على المنتجات المكسيكية المستوردة وإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية الذي يميل لمصلحة المكسيكيين، وحتى إلغائه.

كما وعد الرئيس الأمريكي بعمليات طرد جماعية للمهاجرين غير الشرعيين. وخلال الأسابيع الأخيرة تم توقيف عدد كبير من المهاجرين.

وقبل ساعات من وصول تيلرسون، أكد وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي الذي التقى تيلرسون مرتين من قبل، أن المكسيك سترفض أي قيود تتعلق بالهجرة تفرض عليها من قبل الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 23/02/2017