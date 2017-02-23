الرئاسيات الفرنسية: انقسام الطبقة السياسية إزاء قرار بايرو دعم ماكرون

أثار دعم فرانسوا بايرو المفاجئ للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون عدة تعليقات في الصحافة الفرنسية ولدى الطبقة السياسة. فهناك من يرى أن هذا الدعم سيخدم مصالح ماكرون وآخرون يعتبرون أن ما فعله بايرو مجرد رقصة سياسية أخيرة دون تأثير.

توالت ردود فعل الطبقة السياسية الفرنسية غداة إعلان فرانسوا بايرو رئيس"حزب الحركة الديمقراطية" (الوسط) عن مساندته للمرشح إيمانويل ماكرون فيما تباينت التعليقات وفق الانتماء السياسي.

فرانسوا باروان، أحد المساندين البارزين للمرشح الرئاسي فرانسوا فيون، والمرشح المحتمل لتقلد منصب رئيس الحكومة المقبلة في حال فوز فيون بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وصف بايرو " بالراكب غير الشرعي في قطار ‘الحزب الاشتراكي‘ منذ عشرين سنة" متهما إياه " بالقضاء على التيار الوسطي الفرنسي". وقال باروان: " الآن لدينا مرشحان اثنان من الحزب الاشتراكي وهما بونوا هامون وماكرون مع بايرو".

"بايرو لا يملك لا مساندين ولا برنامج سياسي"

ولم يتقبل حزب "الجمهوريون" دعم بايرو لإيمانويل ماكرون. فهو يخشى أن ينسف أصوات مناضلي الوسط الذين بإمكانهم التأثير بشكل مباشر على نتائج الانتخابات. ومن المتوقع أن يصوت ما بين 5 إلى 8 بالمئة من أتباع فرانسوا بايرو والوسط، البالغة نسبتهم المحتملة 15 بالمئة من أصوات الناخبين، لصالح زعيم حركة "إلى الأمام" وهي نسبة مرتفعة للغاية نظرا للمنافسة القوية على الأصوات التي تجري بين كل الأحزاب المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

من ناحيته، انتقد لوك شاتيل وزير التربية السابق في حكومة فيون دعم فرانسوا بايرو لماكرون وهو ما يعبر حسب رأيه "عن عجزه في المشاركة في العراك الانتخابي لأنه لا يملك لا مساندين ولا مناضلين في الحزب ولا برنامجا سياسيا".

بايرو وطبق العدس

أما إريك سيوتي وهو نائب في البرلمان باسم "الجمهوريون" فيرى أن "بايرو أعلن مساندته لماكرون "مقابل طبق من العدس" مضيفا "نحن اليوم أمام نقاش واضح، هل نريد الاستمرار في منهج هولاند وماكرون وبايرو أم التغيير مع فرانسوا فيون؟"

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نفس التعليق تقريبا أدلت به مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) التي أكدت أن مساندة بايرو لماكرون تجسد عودة "السياسة القديمة" مشيرة أن "وراء هذا الدعم المفاجئ مصالح لها علاقة بالانتخابات التشريعية المقبلة".

بالمقابل، حيا فرانسوا دو روجي الذي ترشح للانتخابات التمهيدية لليسار مساندة بايرو لماكرون واصفا إياها "بالخطوة الشجاعة والضرورية من أجل توحيد صفوف كل التقدميين".

أما ستيفان لوفول الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، فقد حيا روح المسؤولية التي أبداها فرانسوا بايرو خاصة في الوضع السياسي الراهن (هو يقصد ارتفاع حظوظ مارين لوبان بالفوز بالانتخابات الرئاسية).

وضع حد لزحف اليمين المتطرف

من جانبه، أكد جيرار كولومب، عمدة مدينة ليون وأحد المساندين البارزين لإيمانويل ماكرون أنها "المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي نشهد فيها توحد جميع قوى التقدميين من أجل فرنسا قوية ومزدهرة".

هذا وبرر فرانسوا بايرو الأربعاء الماضي في ندوة صحفية مساندته لماكرون "لوضع حد لزحف اليمين المتطرف الفرنسي بقيادة لوبان"، فيما انتقد الحزب الاشتراكي الذي لم "يتمكن خلال خمس سنوات من حل مشاكل الفرنسيين واليمين الجمهوري المتورط في قضايا فساد غير مسبوقة".

فهل سيغير دعم بايرو لماكرون نتيجة الانتخابات الرئاسية؟ الجواب يوم 7 مايو/أيار المقبل.



طاهر هاني

نشرت في : 23/02/2017