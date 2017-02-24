العراق: ما لايقل عن 15 قتيلا من حرس الحدود في هجوم نفذه جهاديون قرب الأردن

شن تنظيم "الدولة الإسلامية" الجمعة هجوما على مقر لقوات حرس الحدود العراقية قرب الأردن، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا من الحرس، وفق ما أعلنت مصادر أمنية ومحلية عراقية.

لقي ما لا يقل عن 15 عنصرا من قوات حرس الحدود العراقية مصرعهم الجمعة في هجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" على مقر لهم في معبر طريبيل قرب الحدود العراقية- الأردنية، بحسب ما قالت أمنية وأخرى محلية عراقية.

وأفاد ضابط في حرس الحدود إن "تنظيم ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) هاجم مقر الفوج الثاني لقوات حرس الحدود مستخدما انتحاريين وسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل 15 عسكريا بينهم ضابطان". بدوره، أكد قائد قوات البراق التابعة لقوات الحشد الشعبي المتواجدة من الأنبار واثق الفرطوسي "صد الهجوم بالتعاون مع قوات الحرس.

وتابع الفرطوسي أن "الهجوم كان بواسطة انتحاريين وعجلات مفخخة وأسلحة مختلفة وتم التصدي لهم بشجاعة وبسالة مؤكدا "السيطرة على الأوضاع".

ويقع منفذ طريبيل في محافظة الأنبار التي استعادت القوات العراقية السيطرة على أغلب مناطقها وبينها الرمادي والفلوجة، لكن الجهاديين لايزالون يسيطرون على ثلاث بلدات ومساحات في الصحراء التي تربط العراق وسوريا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/02/2017