الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

تونس - باريس

لقاء حصري مع منصف المرزوقي

للمزيد

حدث اليوم

سوريا - محادثات جنيف: ما هي الورقة المستورة لدى دي مستورا؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المغرب-أفريقيا.. التوقيع على عشرات الاتفاقات ج2

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الولايات المتحدة.. سياسات ترامب أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في العالم؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل بدأت معركة استعادة الحدود العراقية - السورية؟

للمزيد

ريبورتاج

مشاريع الطاقة الأحفورية في الولايات المتحدة تهدد السكان الأصليين

للمزيد

ضيف اليوم

ما هو البرنامج الاقتصادي لمرشح الرئاسة الفرنسية ماكرون؟

للمزيد

حوار

ولد عبد العزيز: لن أترشح لولاية جديدة وسأدعم شخصية أخرى لهذا المنصب

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. فنان يقيم داخل تابوت حجري للقيام برحلة!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

فرنسا: تكليف قضاة تحقيق متابعة قضية المرشح الرئاسي فرانسوا فيون

© أ ف ب | فرانسوا فيون

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/02/2017

أعلنت النيابة الوطنية المالية الفرنسية الجمعة أن قضاة تحقيق سيكلفون التحقيق في شبهات وظائف وهمية تحوم حول عائلة المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون.

سيكلف قضاة تحقيق متابعة ملف شبهات الوظائف الوهمية التي تحوم حول عائلة المرشح الرئاسي لليمين فرنسوا فيون، حسب ما قالت النيابة الوطنية المالية الفرنسية مساء الجمعة.

وورد في بيان للنيابة المالية أنها فتحت الجمعة تحقيقا قضائيا بـ"اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والإخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة". 

ويستطيع القضاة استدعاء المرشح الرئاسي في أي وقت لتوجيه تهمة محتملة إليه أو سؤاله بصفة شاهد.

وبعد أن كان فيون، حسب استطلاعات الرأي، مرجحا للانتقال إلى الدورة الثانية والفوز فيها، أدت مسألة الاشتباه بإسناد وظائف وهمية لزوجته بنلوب إلى تراجعه إلى المركز الثالث خلال الدورة الأولى وراء مارين لوبن (27 %) ومرشح الوسط إيمانويل ماكرون (22%).

وبعد أن فجرت هذه القضية، أكد  فيون رفضه الانسحاب من السباق الرئاسي في حال توجيه تهمة إليه.

 

وانطلاقا من هذا القانون، عزت النيابة المالية في بيانها فتح التحقيق إلى "أن بعض الوقائع المتصلة قديمة العهد" إضافة إلى "وجوب تنفيذ العمل العام" أي فتح تحقيق قضائي.

وبعد معلومات نشرتها أسبوعية "لو كانار أنشيني" الساخرة عن شبهات بتولي زوجة فيون بنلوب وظائف وهمية، فتحت النيابة الوطنية المالية في 25 كانون الثاني/يناير تحقيقا أوليا عهدت به إلى دائرة مكافحة الفساد التابعة للشرطة القضائية.

وتناولت التحقيقات الوظائف التي شغلتها بنلوب فيون كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال أكثر من خمسة عشر عاما، وذلك مقابل نحو 680 ألف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء الأسبق.
 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 24/02/2017

  • فرنسا

    فرنسا: نيابة الأموال العامة ستواصل التحقيق في قضية المرشح الرئاسي فرانسوا فيون

    للمزيد

  • الانتخابات الرئاسية الفرنسية

    فرنسا: فرانسوا فيون ينجح في استيعاب تمرد لنواب حزبه في البرلمان

    للمزيد

  • الانتخابات الرئاسية الفرنسية

    استطلاع رأي: 70 بالمئة من الفرنسيين يرغبون في انسحاب فيون من السباق الرئاسي

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي