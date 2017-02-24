ماليزيا: العثور على غاز أعصاب فتاك على وجه كيم جونغ نام

عثرت السلطات الماليزية على غاز أعصاب فتاك "في إكس" على وجه الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي الذي اغتيل في مطار العاصمة الماليزية في 13 شباط/فبراير، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة، وإثر ذلك اعتبرت كوريا الجنوبية الجمعة أن استخدام هذاالغاز المحظور "انتهاكا فاضحا" للقانون الدولي.

قالت الشرطة الماليزية الجمعة إنه تم العثور على غاز أعصاب فتاك يستخدم في الحرب الكيميائية، على وجه الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي الذي اغتيل في كوالالمبور.

وعثر على آثار لغاز الأعصاب "في إكس" عبر القيام بمسح وجه وعيني كيم جونغ نام، الذي هاجمته امرأتان بمطار كوالالمبور في 13 شباط/فبراير. وقالت الشرطة إن مركز تحليل الأسلحة الكيميائية في ماليزيا تمكن من التعرف على المادة.

وبحسب المراكز الحكومية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن "في إكس" هو الغاز الأكثر فتكا واستخدامه الوحيد هو في الحرب الكيميائية.

واغتيل كيم جونغ-نام في مطار كوالالمبور الدولي حيث كان يستعد ليستقل طائرة متوجهة إلى ماكاو.

وكشفت لقطات كاميرات المراقبة أن امرأتين اقتربتا من كيم جونغ-نام وقامت إحداهما بإمساكه من الخلف وبدت وكأنها تضع قطعة قماش على وجهه. بعيد ذلك طلب الرجل البالغ من العمر 45 عاما مساعدة طاقم المطار قبل أن يتوفى خلال نقله إلى المستشفى.

ماليزيا تفتش مطار كوالالمبور بحثا عن مادة "مشعة"

قال قائد الشرطة الماليزية إن السلطات ستفتش المطار الدولي ومواقع أخرى بحثا عن مادة مشعة في إطار التحقيق في عملية الاغتيال.

وقال قائد الشرطة خالد أبو بكر إن الشرطة تبحث إمكانية "تفتيش كل المواقع التي نعرف أن المشتبه بهم ذهبوا إليها. سنستعين بخبراء من إدارة الطاقة الذرية لتفتيش الموقع لمعرفة ما إذا كانت لا تزال هناك (مادة) مشعة."

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الشرطة عن "مادة مشعة" ولم يحدد أبو بكر ماذا يمكن أن يكون "لا يزال" هناك.

سول تعتبر استخدام غاز "في إكس" "انتهاكا فاضحا" للقانون الدولي

وفي أعقاب ذلك اعتبرت كوريا الجنوبية الجمعة أن استخدام غاز الأعصاب المحظور "في إكس" في قتل كيم جونغ نام يشكل "انتهاكا فاضحا" للقانون الدولي.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان "أصبنا بصدمة إثر كشف السلطات الماليزية بأن غاز +في إكس+ استخدم في قتل كيم جونغ نام" واصفة ذلك بأنه "انتهاك فاضح لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ولأعراف دولية أخرى".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 24/02/2017