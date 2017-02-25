إيران تطلب شراء اليورانيوم من كازاخستان

طلبت إيران شراء 950 طن من اليورانيوم المركز المعروف باسم الكعكة الصفراء، من كازاخستان لتطوير برنامجها النووي، حسب ما أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، وأشار إلى أن هذه الكمية ستسلم لإيران على دفعات، وستقوم إيران بتحويل آخر دفعة إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم وتبيعه مجددا لكازاخستان.

أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي السبت أن بلاده طلبت شراء 950 طنا من اليورانيوم المركز من كازاخستان خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتطوير برنامج مفاعلها النووي.

ونقلت وكالة "إسنا" عن صالحي قوله إن "650 طنا سيتم شحنها على دفعتين، فيما سيتم إدخال 300 العام الثالث".

وأضاف أنه سيتم تحويل الشحنة الأخيرة من اليورانيوم المركز المعروف بالكعكة الصفراء إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم الذي سيتم بيعه مجددا إلى كازاخستان في أول عملية بيع دولية تقوم بها طهران للمركب المستخدم في عملية تخصيب اليورانيوم.

ويقضي الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى عام 2015، بإيقاف عمل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي، إلا أنها لا تزال تملك الحق بتخصيب اليورانيوم إلى درجة 3,5 بالمئة وبيعه في الخارج.

وتحتاج الأسلحة النووية إلى يورانيوم مخصب بنسبة 80 بالمئة أو أكثر.

وذكر صالحي بأن ايران تلقت إلى الآن نحو 382 طنا من الكعكة الصفراء، معظمها من روسيا، منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ مطلع العام الماضي.

وقدمت إيران الطلب للقيام بعملية الشراء الأخيرة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاق.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 25/02/2017