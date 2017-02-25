الجبير يبدأ أول زيارة لمسؤول سعودي بارز لبغداد منذ الغزو الأمريكي

بدأ وزير الخارجية السعودي زيارة إلى بغداد هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع على هذا المستوى إلى العاصمة العراقية منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003. وسيلتقي الجبير خلال زيارته برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بدأ زيارة نادرة لبغداد اليوم السبت.

والتقى الجبير لدى وصوله نظيره إبراهيم الجعفري في وزارة الخارجية، وسيلتقي بعدها رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حسب المسؤولين.

وقال إحسان الشمري رئيس "مركز التفكير السياسي" لوكالة فرانس برس إن "الزيارة تهدف إلى إعادة العلاقات بشكل أكثر ثباتا من السابق".

وأضاف أن "العبادي لم يعرف عنه انخراطه بسياسة المحاور المعادية للسعودية" مشيرا إلى أن "المنطقة تمضي نحو التسوية والسعودية تعتبر العراق طرفا مهما لتكسبه إلى جانبها".

وقال متحدث باسم الخارجية العراقية لرويترز إن هذه الزيارة الأولى لوزير سعودي بارز منذ الغزو الذي أطاح بصدام حسين في 2003.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد قبل عام بعد أن ظلت مغلقة لمدة 25 عاما.

وكان الجبير قد انتقد قوات الحشد الشعبي المدعومة من طهران وتقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، واعتبرها بمثابة "ميليشيات طائفية".

وقد أثارت تصريحات الجبير حينها رد فعل من بغداد التي اعتبرت أنها "استمرار للنهج السعودي المتأزم" تجاه العراق.

كما طالبت بغداد بتبديل السفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان العام الماضي متهمة إياه بالتدخل في "الشأن الداخلي" في البلاد.

وترى السعودية منذ فترة أن العراق شديد القرب من إيران منافستها الرئيسية في المنطقة وهي تتهمه كذلك بتشجيع التمييز الطائفي ضد السنة، وهو ما تنفيه بغداد.

وتصاعدت الخصومة بين إيران والسعودية في السنوات القليلة الماضية مع تأجج الصراعات الطائفية في سوريا واليمن والعراق.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 25/02/2017