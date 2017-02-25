الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

تونس - باريس

لقاء حصري مع منصف المرزوقي

للمزيد

حدث اليوم

سوريا - محادثات جنيف: ما هي الورقة المستورة لدى دي مستورا؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المغرب-أفريقيا.. التوقيع على عشرات الاتفاقات ج2

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الولايات المتحدة.. سياسات ترامب أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في العالم؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل بدأت معركة استعادة الحدود العراقية - السورية؟

للمزيد

ريبورتاج

مشاريع الطاقة الأحفورية في الولايات المتحدة تهدد السكان الأصليين

للمزيد

ضيف اليوم

ما هو البرنامج الاقتصادي لمرشح الرئاسة الفرنسية ماكرون؟

للمزيد

حوار

ولد عبد العزيز: لن أترشح لولاية جديدة وسأدعم شخصية أخرى لهذا المنصب

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. فنان يقيم داخل تابوت حجري للقيام برحلة!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

الجبير يبدأ أول زيارة لمسؤول سعودي بارز لبغداد منذ الغزو الأمريكي

© أ ف ب/ أرشيف | وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض في 12 شباط/فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/02/2017

بدأ وزير الخارجية السعودي زيارة إلى بغداد هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع على هذا المستوى إلى العاصمة العراقية منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003. وسيلتقي الجبير خلال زيارته برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بدأ زيارة نادرة لبغداد اليوم السبت.

والتقى الجبير لدى وصوله نظيره إبراهيم الجعفري في وزارة الخارجية، وسيلتقي بعدها رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حسب المسؤولين.

وقال إحسان الشمري رئيس "مركز التفكير السياسي" لوكالة فرانس برس إن "الزيارة تهدف إلى إعادة العلاقات بشكل أكثر ثباتا من السابق".

وأضاف أن "العبادي لم يعرف عنه انخراطه بسياسة المحاور المعادية للسعودية" مشيرا إلى أن "المنطقة تمضي نحو التسوية والسعودية تعتبر العراق طرفا مهما لتكسبه إلى جانبها".

وقال متحدث باسم الخارجية العراقية لرويترز إن هذه الزيارة الأولى لوزير سعودي بارز منذ الغزو الذي أطاح بصدام حسين في 2003.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد قبل عام بعد أن ظلت مغلقة لمدة 25 عاما.

وكان الجبير قد انتقد قوات الحشد الشعبي المدعومة من طهران وتقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، واعتبرها بمثابة "ميليشيات طائفية".

وقد أثارت تصريحات الجبير حينها رد فعل من بغداد التي اعتبرت أنها "استمرار للنهج السعودي المتأزم" تجاه العراق.

كما طالبت بغداد بتبديل السفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان العام الماضي متهمة إياه بالتدخل في "الشأن الداخلي" في البلاد.

وترى السعودية منذ فترة أن العراق شديد القرب من إيران منافستها الرئيسية في المنطقة وهي تتهمه كذلك بتشجيع التمييز الطائفي ضد السنة، وهو ما تنفيه بغداد.

وتصاعدت الخصومة بين إيران والسعودية في السنوات القليلة الماضية مع تأجج الصراعات الطائفية في سوريا واليمن والعراق.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
 

نشرت في : 25/02/2017

  • حدث اليوم

    ماتيس في بغداد ومعركة الموصل في اشتداد

    للمزيد

  • العراق

    القوات العراقية تسيطر على عدد من القرى في اليوم الأول للهجوم العسكري غرب الموصل

    للمزيد

  • العراق

    350 ألف طفل عالقون بين قصف القوات العراقية ورصاص الجهاديين غرب الموصل

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي