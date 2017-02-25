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الشرق الأوسط

الرياض تعتزم تعيين سفير جديد لها في بغداد

© أ ف ب/ أرشيف | وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

فيديو إبراهيم صالح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/02/2017

تعتزم السعودية تعيين سفير جديد لها في العراق، وفق ما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لمسؤولين عراقيين السبت، وكان ذلك خلال زيارة يقوم بها لبغداد هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى هذا البلد منذ العام 2003.

قال مسؤول بوزارة الخارجية العراقية إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال لمسؤولين عراقيين في بغداد السبت إن السعودية تعتزم تعيين سفير جديد لدى العراق.

وطلب العراق من السعودية تغيير سفيرها ثامر السبهان بعد أن أغضبت تصريحاته عن تدخل إيراني في الشؤون العراقية واضطهاد للمسلمين السنة السياسيين الشيعة في البلاد وقادة فصائل شيعية.

والتقى الجبير خلال زيارته لبغداد اليوم برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيره إبراهيم الجعفري.

وتعتبر زيارة الجبير أول زيارة لوزير خارجية سعودي إلى العراق بعد العام 2003 لإجراء محادثات مع قادة البلاد

ومن شأن تحسين العلاقات بين الرياض وبغداد تعزيز المصالحة بين الطائفتين الشيعية والسنية في العراق في الفترة التي تعقب هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قال الجبير إن الرياض مستعدة للمساعدة في التغلب على الانقسام الطائفي. مؤكدا أن "المملكة تقف على مسافة واحدة من المكونات العراقية وتدعم وحدة واستقرار العراق."

وقال أحمد يونس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد إن "زيارة وزير الخارجية السعودي هي محاولة لإذابة الجليد مع العراق.. من أجل موازنة الجانب الإيراني وإقناع العراق بأنه من الممكن أن يكون له دور فعال ضمن المحيط العربي."

وتابع أن الزيارة تهدف أيضا لإرسال "رسالة تطمين إلى المكون السني بأن المملكة حريصة على أن يأخذ السنة في العراق مكانتهم الطبيعية ما بعد داعش دون إقصاء وتهميش."

فرانس 24/ رويترز/ أف ب

 

نشرت في : 25/02/2017

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