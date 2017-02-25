اغتيال كيم جونغ-نام: المشتبه بهما اعتقدتا أنهما تشاركان في برنامج للكاميرا الخفية

نقلت وسائل الإعلام في ماليزيا عن مسؤول كبير أن الفتاتين المشتبه بهما في اغتيال الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية كانتا تعتقدان أنهما بصدد المشاركة في برنامج تلفزيوني للكاميرا الخفية.

صرحت الفتاتان اللتان يشتبه بتورطهما في اغتيال الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية أنهما كانتا تعتقدان أنهما تشاركان في برنامج تلفزيوني للكاميرا الخفية. حيث ذكرت الأندونيسية ستي عائشة (25 عاما) السبت أنها حصلت على 90 دولارا للمشاركة في ما كانت تعتقد أنه برنامج تلفزيوني للكاميرا الخفية، كما نقلت وسائل الإعلام عن دبلوماسي كبير.

وتابعت ستي عائشة التي أوقفت بعيد اغتيال كيم جونغ-نام في 13 شباط/فبراير، وفي حوزتها كمية من غاز الأعصاب المحظور، أنها كانت تعتقد أن هذا السائل نوع من "الزيوت المستخدمة للأطفال"، كما قال مساعد سفير أندونيسيا لدى ماليزيا أندريانو أروين الذي التقى الشابة السبت.

وأوضح أروين أن ستي عائشة "قالت فقط إن أحدا طلب منها أن تقوم بذلك".

وتظهر صور لكاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور، امرأتين تقتربان من كيم جونغ-نام وتلقيان على ما يبدو، شيئا على وجهه. وتوفي كيم (45 عاما) أثناء نقله إلى المستشفى.

وأعلن المحققون الماليزيون الجمعة أن السم المستخدم هو من نوع "في إكس" الأكثر فاعلية من غاز السارين.

والمرأة الثانية الفيتنامية دوان تي هوانغ (28 عاما) اعتقلت أيضا بعد الحادث لكن بحسب الدبلوماسي أكدت الاندونيسية أنها لا تعرفها.

وذكرت وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان نشر في هانوي أن الفيتنامية أعلنت "خلال لقاء مع العاملين في السفارة أنها كانت تظن أنها تشارك في برنامج تلفزيوني للكاميرا الخفية".

وبحسب الشرطة الماليزية اصيبت إحدى المرأتين بإعياء في السجن مع تقيؤ. وتبدأ السلطات الماليزية الأحد عملية تنظيف شاملة للمطار، من أجل التخلص من أي أثر ممكن لسموم "في إكس".

وستتولى فرق خاصة مجهزة بأقنعة واقية وبأجهزة رصد، التحقق من عدم وجود أي آثار لهذه المادة السامة في المطار وفي الأماكن التي توجهت إليها المرأتان قبل الهجوم. فيما أكد قائد الشرطة عبد السماح مات أن المحققين توجهوا إلى شقة في كوالالمبور لكنه رفض التعليق على معلومات نشرتها بعض وسائل الإعلام تفيد عن ضبط أسلحة كيميائية فيها.

ومنذ بدء هذه القضية، تتهم كوريا الجنوبية جارتها مشيرة إلى إصدار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "أمرا دائما" بتصفية كيم جونغ-نام الذي كان ينتقد نظام بيونغ يانغ.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/02/2017