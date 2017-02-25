كأس رابطة الأندية الإنكليزية: مورينيو يسعى لإحراز أول ألقابه مع مانشستر يونايتد

يطمح نادي مانشستر يونايتد ومدربه الشهير جوزيه مورينيو بالفوز بلقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية في النهائي الذي سيجمعه غدا الأحد مع ساوثمبتون على ملعب ويمبلي، ويكتسب هذا النهائي طابعا خاصا كونه الفرصة الأولى لمورينيو لإحراز لقب مع يونايتد، ولأنه سيسمح للشياطين الحمر بإثبات أنهم ما زالوا من الفرق الكبرى القوية في البطولات الإنكليزية.

يريد المدرب جوزيه مورينيو تدشين عهده في صفوف مانشستر يونايتد من خلال قيادته الفريق إلى إحراز باكورة ألقابه معه، وذلك عندما يواجه ساوثمبتون في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة غدا الأحد على ملعب ويمبلي.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار النجاحات التي حققها المدرب الفذ على مدى 17 عاما في مجال التدريب، فإن إحراز لقب كأس الرابطة سيكون تفصيلا صغيرا في السجل المرموق لمورينيو الذي أحرز دوري أبطال أوروبا مرتين وبطولة الدوري المحلي في إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.

لكن هذا التفصيل يبقى هاما لأن إحراز اللقب سيثبت بأن مانشستر يونايتد بقيادة مورينيو هو على الطريق الصحيح لاستعادة مكانته محليا ولاحقا أوروبيا بعد أن خسر بعضا من هيبته بعد رحيل المدرب الأسطورة السير أليكس فيرغوسون.

كما يريد مورينيو إسكات منتقديه الذين اعتبروا بأنه خسر فلسفة الفوز التي طالما تميز بها خلال مسيرته التدريبية خصوصا بعد إقالته من تدريب تشلسي الموسم الماضي.

واستلم مورينيو منصبه مدربا جديدا لمانشستر يونايتد رسميا في تموز/يوليو الماضي ونجح في تدعيم الفريق بلاعبين من الطراز العالمي من أمثال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي بول بوغبا المنتقل إلى صفوفه مقابل صفقة قياسية.

وبدأ مانشستر يونايتد الموسم بشكل جيد بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري المحلي قبل أن يتراجع مستواه بعض الشيء ويحقق فوزين فقط في 11 بين تشرين الأول/أكتوبر ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بينها خسارة قاسية أمام تشلسي صفر-4.

بيد أن مورينيو عرف بخبرته كيفية وضع مانشستر على السكة الصحيحة، حيث لم يخسر الفريق محليا منذ سقوطه أمام تشلسي في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولا يزال متواجدا في مسابقات الكؤوس الثلاث التي يخوضها وهي كأس الرابطة التي يخوض غدا مباراتها النهائية، وكأس إنكلترا حيث بلغ ربع النهائي (يواجه تشلسي في 13 اذار/مارس)، وثمن النهائي من مسابقة يوروبا ليغ حيث أوقعته القرعة بالأمس مع روستوف الروسي.

وإذا نجح مانشستر يونايتد في إحراز لقب كأس الرابطة، فإن مورينيو سيصبح أول مدرب في تاريخ النادي يحرز لقبا في موسمه الأول مع الشياطين الحمر، وقال ردا على ذلك "أعتقد بأن الفوز باللقب هو أهم بالنسبة إلى النادي أكثر مني شخصيا. حققت الكثير من الأشياء الجيدة في مسيرتي ولن أتأثر بتفصيل صغير كهذا".

وأضاف "أعتقد بأن الفوز سيكون هاما جدا لأفراد الفريق وأنصاره الذي يستمتعون بالعروض الذي يقدمها الفريق".

وأحرز مانشستر يونايتد لقب هذه المسابقة أربع مرات آخرها عام 2010.

أما ساوثمبتون الذي أحرز آخر لقب له في إحدى مسابقات الكؤوس عام 1976 ضد مانشستر يونايتد بالذات، فيريد تكرار هذا الإنجاز، ويقول مدربه الفرنسي كلود بويل، وهو الآخر يشرف على الفريق في موسمه الأول "الأجواء المحيطة بالفريق رائعة، لكن من المهم جدا بالنسبة إلينا أن نحافظ على تركيزنا خلال المباراة".

وسيغيب عن مانشستر يونايتد لاعب وسطه الأرميني هنريك مخيتاريان الذي تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد سانت إتيان الخميس في الدوري الأوروبي، ويحوم الشك حول مشاركة المخضرم مايكل كاريك.

ويستطيع مانشستر التعويل على قوة ضاربة في الهجوم مؤلفة من إبراهيموفيتش الذي سجل 24 هدفا في 36 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وعلى الشابين الفرنسي أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد بالإضافة إلى صانع الألعاب خوان ماتا.

في المقابل، أبلى المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني بلاء حسنا منذ انتقاله في موسم الانتقالات الشتوية إلى صفوف ساوثمبتون قادما من نابولي مقابل 17 مليون جنيه بتسجيله ثلاثة أهداف.

وأشاد به مدربه بويل بقوله "يتمتع مانولو بصفات فنية عالية، وهو يمنح حلولا كثيرة لزملائه من خلال خلق المساحات وراء خط الدفاع المنافس".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/02/2017