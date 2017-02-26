الفلسطيني يعقوب شاهين يفوز بلقب "آراب آيدول"

فاز الفلسطيني يعقوب شاهين مساء السبت بلقب "آراب آيدول" في الحلقة الختامية من الموسم الرابع من هذا البرنامج الذي يتابعه ملايين المشاهدين العرب. ورأى أن فوزه يجسد "حلم الشعب" الفلسطيني الذي قدم له كل الدعم.

إحتفلت مدينة بيت لحم ليل السبت بفوز ابنها الفلسطيني يعقوب شاهين بلقب محبوب العرب "آراب آيدول"، ورقص الفلسطينيون في ساحة المهد وأطلقت السيارات أبواقها في الشوارع وسط هتافات "يعقوب يعقوب".

وتنافس الفلسطينيان أمير دندن ويعقوب شاهين، واليمني عمار محمد على لقب "آراب آيدول". وقبل عامين، فاز محمد عساف من غزة بهذا اللقب.

ونصبت في ساحة المهد في مدينة بيت لحم شاشة كبيرة، وتجمع الآلاف فيها حاملين أعلاما فلسطينية وأخرى لطائفة السريان المسيحية التي ينتمي إليها يعقوب.

وشكرت نورما شاهين والدة يعقوب للجماهير تصويتهم لابنها ودعمهم له. وقالت لوكالة فرانس برس "صراحة، شعوري لا يوصف، أنا فرحانة، يعقوب أخذ حقه وزيادة. يعقوب وصل بصوته وأدبه وأخلاقه وبمحبة أهله ومحبة بيت لحم ومحبة فلسطين".

وأضافت أن أمير دندن وعمار محمد هما أيضا نجمان في مسابقة "آراب آيدول"، متمنية لهما النجاح و"تكملة المشوار".

ويعقوب شاهين (23 عاما) الذي أطلق عليه لقب "الأسمراني"، يعرف عن نفسه بأنه ابن دولة فلسطين المستقلة. وهو من مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح، ونشأ في عائلة متوسطة الحال لأب يعمل في حفر خشب الزيتون وصنع التحف التقليدية الفلسطينية.

وتابع محافظ بيت لحم جبريل البكري ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية العميد جبريل رجوب نتائج "آراب آيدول" في ساحة المهد.

وقبل صدور النتائج، قال محمد صبح من إقليم فتح "إن كل زقاق في مدينة بيت لحم يعرف من هو يعقوب شاهين، نحن نرفع هاماتنا عاليا في فتح، نضالنا ليس بالسلاح فقط، بل بالفن والثقافة. نتمنى أن يكون ابن مدينتنا ابن مدينة بيت لحم نجم أراب ايدول".

من جهتها، هتفت الطفلة سادين هرماز (12 عاما) "يعقوب.. يعقوب" تشجيعا له. وقالت لفرانس برس "هو ابن بلدي، ابن بيت لحم، وصوته جميل. لقد صوتنا له".

أما في مجد الكروم، فارتفعت أعلام فلسطينية كبيرة، واكتظ الملعب الذي يتسع لعشرة آلاف مواطن تجمعوا لمشاهدة أمير دندن في بث حي.

وتعود أصول دندن (25 عاما) إلى قرية البروة المهجرة والمهدمة شمال مدينة عكا، وهي قرية الشاعر الراحل محمود درويش. لكن عائلته انتقلت إلى مجد الكروم، التي تقع حاليا ضمن حدود الدولة العبرية، حيث نشأ قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة.

وإضافة إلى أمير ويعقوب، شارك في مسابقة "آراب آيدول" لهذا الموسم أربعة فلسطينيين هم روان عليان، نادر حمودة من قطاع غزة، نادين الخطيب من مدينة الناصرة، وشادي دكور من بلدة ترشيحا القريبة من الحدود اللبنانية، من أصل 25 متسابقا من كل أنحاء العالم العربي. وهي أكبر مشاركة فلسطينية في هذه المسابقة.

ولم يتمكن سوى أمير ويعقوب من الوصول إلى النهائيات.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/02/2017