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أفريقيا

المغرب يعلن بدء انسحابه من الكركرات جنوب الصحراء الغربية

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/02/2017

أعلنت المغرب في بيان أنه سيبدأ الأحد الانسحاب من منطقة الكركرات في الصحراء الغربية، وهو قرار اتخذه الملك محمد السادس إثر طلب من الأمين العام للأمم المتحدة.

قالت السلطات المغربية إنها ستبدأ بالانسحاب الأحد من منطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية المتنازع عليها والتي تسببت بتزايد التوتر مع انفصاليي جبهة بوليساريو المدعومين من الجزائر. حيث ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن المغرب سيبدأ "من اليوم (الأحد)، بانسحاب أحادي الجانب من المنطقة،" مضيفة أن الملك محمد السادس اتخذ القرار بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعبر البيان عن أمل المغرب بأن يؤدي تدخل الأمين العام إلى عودة المنطقة إلى "الوضعية السابقة (...) والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل،" إضافة إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

ودعا ملك المغرب الجمعة غوتيريش إلى التحرك لوقف الأعمال "الاستفزازية" لجبهة بوليساريو معتبرا انها تهدد اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ عام 1991، منددا خلال اتصال بالأمين العام بـ"التوغلات المتكررة للعناصر المسلحة للبوليساريو" في منطقة الكركرات.

وتصر الرباط على أن الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية سابقا، جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة المغربية في حين تطالب جبهة بوليساريو باستفتاء على حق تقرير مصيرها. واستمر النزاع المسلح بين الطرفين من 1974 إلى 1991 وتمكنت الرباط من السيطرة على المنطقة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 26/02/2017

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