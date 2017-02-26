ترامب يقاطع حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض

كسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقليد المتبع وأعلن في تغريدة على تويتر أنه لن يشارك في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض المقرر في 29نيسان/أبريل. ويعكس هذا القرار ما وصلت إليه العلاقات بين الإعلام الأمريكي والبيت الأبيض منذ انتخاب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه لن يشارك في حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض في 29 نيسان/أبريل المقبل، وهو قرار يكسر التقليد المتبع ويعتبر حلقة جديدة في علاقته المريرة مع الصحافة.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة "لن أشارك في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض هذا العام". وأضاف "أطيب التمنيات للجميع، و(أرجو) أن تمضوا ليلة سعيدة!".

ومعروف عن عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بأنه حافل بالمشاكسات، وهو يجمع الصحافيين والمشاهير بالرئيس، وتوضع فيه الخلافات جانبا لإطلاق النكات من دون ضغائن.

ويقول بعض المحللين إن عشاء عام 2011 حين سخر الرئيس حينها باراك أوباما من ترامب شكل لحظة محورية في قرار الملياردير الترشح لرئاسة البيت الأبيض.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحول العشاء إلى حدث يجذب أهم المشاهير من جورج كلوني وهيلن ميرين إلى لندسي لوهان، حيث توضع السياسة بشكل عام جانبا.

ورغم أن جميع الرؤساء السابقين كانت لهم سجالات حادة مع الصحافة، إلا أن العلاقات بين الإعلام والبيت الأبيض وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها.

وفيما اتهمت بعض المؤسسات الإعلامية ترامب بـ"الكذب" في مسائل عدة، وصف الرئيس الإعلاميين بأنهم "أقل الناس صدقية على الأرض".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/02/2017