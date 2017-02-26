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آسيا

إيران: حسن روحاني سيترشح لولاية رئاسية ثانية

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/02/2017

نقلت وسائل إعلام الأحد عن نائب الرئيس الإيراني المكلف بالشؤون البرلمانية حسين علي أميري، أن حسن روحاني الرئيس الحالي قرر الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 19 أيار/مايو المقبل. بينما لم يعلن روحاني عن موقفه رسميا.

 
قرر الرئيس الإيراني حسن روحاني "المشاركة في الانتخابات الرئاسية" في 19 أيار/مايو المقبل لولاية ثانية من أربع سنوات، كما ذكرت وسائل الإعلام الأحد نقلا عن نائب الرئيس المكلف بالشؤون البرلمانية حسين علي أميري.

وقال المصدر لعدد من الصحافيين في البرلمان بينهم مراسل وكالة الأنباء الرسمية أن "روحاني توصل في الأسابيع الأخيرة إلى قرار مشاركته في الانتخابات الرئاسية".

ولم يعلن روحاني المعتدل دينيا الذي انتخب عام 2013 بدعم من الاصلاحيين لولاية من أربع سنوات عن موقفه رسميا.

ويجب على المرشحين لهذه الانتخابات التسجيل في موعد أقصاه 15 نيسان/أبريل، وفقا للقانون. ومن ثم ينظر مجلس صيانة الدستور ضمن فترة عشرة أيام في قبول أو رفض هذه الترشيحات.

ومن المفترض أن تبدأ الحملة الانتخابية في 28 نيسان/أبريل لتنتهي في 17 أيار/مايو.

وكان حامد بقائي النائب السابق للرئيس محمود أحمدي نجاد أول من أعلن ترشيحه في 18 شباط/ فبراير كـ"مستقل".

وفي أيلول/سبتمبر 2016، أعلن أحمدي نجاد- الرئيس بين العامين 2005 و 2013 - أنه لن يرشح نفسه بعد تدخل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أقنعه بذلك. وقد أكد خامنئي آنذاك ضرورة تجنب "الاستقطاب المسيء" للبلاد.

وقد أكد أحمدي نجاد مؤخرا أنه لن يرشح نفسه كما أنه لن يدعم أحدا في الانتخابات الرئاسية

يذكر أن المعسكر المحافظ أنشأ مجموعة "الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية" في كانون الأول/ديسمبر بهدف جمع كافة المجموعات والشخصيات من هذا التيار لتقديم مرشح واحد.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/02/2017

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