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فرنسا

فرنسا: برلمانيون يدعون هولاند إلى الاعتراف بدولة فلسطين

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/02/2017

وجه عدد من النواب الفرنسيين رسالة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين. وذكر النواب الذين ينتمون إلى اتجاهات سياسية مختلفة أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة، كما طالبوا الرئيس الفرنسي بأن يكون على مستوى التحدي التاريخي.

 
طلب 154 نائبا وسناتورا فرنسيا ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية الفرنسية، من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها الأحد.

وكتب البرلمانيون للرئيس "يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال إعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة. وذلك ضروري سواء لاحترام القانون الدولي أو لأمن إسرائيل".

وأضافوا "السيد الرئيس، أظهروا أنكم على مستوى التحدي ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين".

وتمثلت معظم المجموعات السياسية، من اليسار واليمين، في لائحة الموقعين التي تضم خصوصا النائب الاشتراكي جيلبير روجيه رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية، والنائبين الشيوعيين ماري جورج بوفيه وبيار لوران، وعضوتي مجلس الشيوخ البيئيتين ألين أرشيمبو وإستر بنباسا، والاشتراكيين ماري نويل ليينيمان وماتيو هانوتان وكاترين تاسكا والجمهوريين جان لوك ريتزر وميشال فوازان.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/02/2017

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