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الشرق الأوسط

إسرائيل: تحقيق حول شبهات فساد في عملية شراء غواصات ألمانية

© أ ف ب | رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/02/2017

فتحت وزارة العدل الإسرائيلية الاثنين تحقيقا حول عملية شراء غواصات ألمانية، للاشتباه بأن بعض الأشخاص المعنيين بها، ومنهم مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ارتكبوا "جنحا تشكل وقائع فساد". ولم تدل الوزارة بأية تفاصيل عن الأفراد المستهدفين، لكن وسائل إعلام أشارت إلى اسم ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لنتانياهو.

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الاثنين فتح تحقيق حول وقائع فساد مفترضة في عملية شراء غواصات ألمانية، يشتبه بأن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ضالعون فيها.

وأوردت الوزارة أنه في ضوء العناصر التي جمعتها الشرطة وأدت إلى الاشتباه بأن بعض الأشخاص المعنيين بهذه السوق ارتكبوا "جنحا تشكل وقائع فساد"، قرر المدعي العام فتح تحقيق قضائي كامل، لكنها أوضحت أن نتانياهو لا يعتبر مشتبها به في هذه القضية.

ولم تدل وزارة العدل الإسرائيلية بأي تفاصيل عن الأفراد المستهدفين، لكن وسائل إعلام أشارت إلى اسم ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء.

وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن شيمرون يمثل أيضا في إسرائيل رجل الأعمال ميكي غانور، وكيل مجموعة "تايسنكروب مارين سيستمز" الألمانية التي ستتولى صنع هذه الغواصات، ما يشكل تضارب مصالح.

وبعدما كشفت القناة هذه المعلومات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكد نتانياهو أنه يجهل بأن لشيمرون علاقة بهذه العملية.

ويخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ نهاية 2016 لتحقيقين: الأول للاشتباه بأنه وأسرته تلقيا هدايا ثمينة من رجال أعمال، والثاني لمحاولته التفاوض مع رئيس أكبر صحيفة محلية حول تغطية صحفية أكثر تأييدا له. وينفي نتانياهو هذه الاتهامات.

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 27/02/2017

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