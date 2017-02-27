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أفريقيا

الجزائر: إحباط هجوم انتحاري قرب مركز للشرطة في قسنطينة

© أ ف ب/ أرشيف | دورية للأمن الجزائري في محيط بلدة عين صالح الصحراوية جنوب الجزائر، 22 كانون الأول/ديسمبر 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/02/2017

قالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية إن قوات الشرطة تمكنت من إحباط هجوم انتحاري قرب مركز للشرطة يقع أسفل مبنى سكني في مدينة قسنطينة شرق البلاد، وذلك عندما قام أحد رجال الشرطة بإطلاق النار على الحزام الناسف ما أدى لانفجاره قبل أن يبلغ الانتحاري هدفه، وأصيب اثنان من رجال الشرطة في العملية، ولكن لا معلومات عن مصير الانتحاري.

أعلنت الشرطة الجزائرية أن شرطيا أحبط هجوما انتحاريا أمام مركز للشرطة مساء الأحد في مدينة قسنطينة بشرق الجزائر، بإطلاقه النار على حزام ناسف كان يرتديه انتحاري.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن "شرطيا كان خارج مقر للشرطة يقع في أسفل مبنى تسكنه عشرات العائلات، قام بعد عدد من التحذيرات بالرد بقوة وبشكل بطولي، مستهدفا بدقة حزاما ناسفا يرتديه الإرهابي".

ولم تذكر السلطات ما إذا كان المهاجم قد قتل أو أصيب من جراء انفجار حزامه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من رجال الشرطة أصيبا بجروح.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن دوي انفجار سمع حوالى الساعة التاسعة مساء (20:00 بتوقيت غرينتش) قرب مركز الشرطة في وسط قسنطينة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المدعي العام فتح تحقيقا مباشرة بعد هذا "الهجوم الإرهابي".

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأسبوع الماضي أن قوات الجيش قتلت 14 إرهابيا في ولاية البويرة على بعد 125 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

وتستخدم السلطات الجزائرية كلمة "إرهابيين" للإشارة إلى الإسلاميين المسلحين الناشطين في البلاد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وارتفع عدد المسلحين الذين قتلهم الجيش إلى 22 على الأقل منذ مطلع العام، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 27/02/2017

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