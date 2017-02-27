فرنسا: الحكم على جان ماري لوبان بدفع غرامة بعد إدانته بتصريحات ضد الغجر

حكم القضاء الفرنسي الاثنين على الرئيس السابق لحزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف جان ماري لوبان بغرامة قيمتها خمسة آلاف يورو بسبب تصريحات أدلى بها في 2013 واعتبرت تمييزية ضد غجر الروما. وقال لوبان أمام المحكمة: "إنها تصريحات أتمسك بها لأنني أعتقد فيها".

قضت محكمة الاستئناف في مدينة إيكس أون بروفانس (جنوب فرنسا) على الرئيس السابق لحزب "الجبهة الوطنية" اليمينية المتطرفة جان ماري لوبان الاثنين بغرامة مالية قيمتها خمسة آلاف يورو بسبب تصريحات اعتبرت تمييزية ضد غجر الروما.

وكان لوبان (88 عاما) صرح عام 2013: "يبدو أنه لديكم بعض المشاكل مع بضع مئات من غجر الروما في المدينة ممن تفوح منهم رائحة كريهة. وهذا ليس سوى الشجرة التي تحجب الغابة". وقال أمام المحكمة: "إنها تصريحات أتمسك بها لأنني أعتقد فيها".

وأضاف: "نعم إن وجودهم مؤذ (يثير الحكة) للأهالي والناس تشتكي" من ذلك "وتصدر عنهم روائح كريهة، ويكفي زيارة مخيم لغجر الروما لإدراك ذلك انطلاقا من حاسة الشم" مؤكدا أنه "يتلقى أجرا ليقول ما يفكر فيه الناخبون" ومضيفا "الكراهية شعور غريب تماما عني".

ورد عليه المدعي العام: "لا أدري إذا كانت الكراهية شعور موجود لدى السيد لوبان. وليس هذا ما نلومه بسببه وإنما تصريحاته التي من شأنها ازدراء هذه المجموعة".

وسيكون عليه أيضا دفع غرامة قيمتها ألفا يورو لجمعية "اس او اس عنصرية" وألف يورو لرابطة حقوق الإنسان، اللذين شكلا الطرف المدني في قضية الغجر. وكان حكم على جان ماري لوبان ثماني مرات منذ بداية تسعينات القرن الماضي بسبب تصريحات عنصرية.

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وبدأ حزب "الجبهة الوطنية" الذي تترأسه منذ 2011 مارين لوبان إستراتيجية لتحسين صورته بعد إبعاد والدها العام 2015 بسبب تصريحات مسيئة لليهود وصف فيها المحرقة بأنها "تفصيل" في تاريخ الحرب العالمية الثانية. وعارض جان ماري لوبان قرار إبعاده أمام المحاكم التي اعترفت له بحق البقاء رئيسا شرفيا للحزب.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/02/2017