بريطانيا: تحقيق في اعتداءات جنسية ارتكبت بحق أطفال يتامى وفقراء أرسلوا لدول الكومنولث

انطلق الاثنين في لندن تحقيق فريد من نوعه حول تعرض عدد من أطفال يتامى وفقراء تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما، للعنف والاعتداء الجنسي في أستراليا بشكل خاص من العشرينيات إلى سبعينيات القرن الماضي عندما أرسلتهم المملكة المتحدة إلى بعض دول الكومنولث لأجل "حياة أفضل".

فتحت لندن الاثنين تحقيقا عاما حول إرسال المملكة المتحدة من العشرينيات إلى سبعينيات القرن الماضي نحو 150 ألفا من الأطفال الفقراء تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما إلى دول الكومنولث حيث تعرض عدد منهم للعنف والاعتداء الجنسي.

ونقل الأطفال بحرا إلى أستراليا بشكل خاص، وكذلك كندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، وغالبا بغير موافقة أسرهم، وتم وضعهم في عهدة مؤسسات رعاية رسمية أو دينية لأنهم أيتام أو من عائلات فقيرة عاجزة عن تربيتهم.

وكان "برنامج الأطفال المهاجرين" يهدف إلى توفير "حياة أفضل" لهؤلاء الأطفال وتمكينهم من فرص حياة أفضل وتخفيف أعباء المؤسسات البريطانية المكتظة والمساهمة في زيادة عدد السكان في هذه الأراضي التابعة لبريطانيا. لكن الحلم تحول إلى كابوس بالنسبة إلى عدد منهم تعرضوا للتشغيل القسري والضرب والاعتداء الجنسي.

ويسعى التحقيق العام الذي تتخلله شهادات عدد من الضحايا إلى الكشف عن مدى الانتهاكات، ومدى علم الحكومة البريطانية بما يجري خصوصا بوجود تقرير صادر في منتصف الخمسينيات بحسب "البي بي سي" ينتقد العلاجات في عدد من المؤسسات الأسترالية المعنية ويدعو إلى وقف إرسال الأطفال إليها.

وقد اكتشفت عاملة اجتماعية من نوتينغهام (وسط إنكلترا)، مارغريت هامفريز، حجم الانتهاكات بعدما بدأت العمل في الثمانينيات على لم شمل هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا بالغين مع أقارب قيل لهم إنهم ماتوا.

وصرحت هامفريز للـ "بي بي سي" عشية إطلاق التحقيق الذي يستغرق خمس سنوات: "نريد معرفة ما حصل، ومن فعل (...) ومن غطى هذه الأعمال كل هذه المدة".

وكان تقرير برلماني صادر في 1998 أفاد أن الانتهاكات بحق الأطفال الذين أرسلوا إلى أستراليا كانت ممنهجة. بعد 12 عاما قدم رئيس الوزراء البريطاني العمالي غوردون براون اعتذاراته بشأن هذا البرنامج.

وقال براون آنذاك أمام مجلس العموم: "لجميع الأطفال المهاجرين وأسرهم (...) أقول اليوم إننا آسفون حقا. لقد أخفقنا تجاههم" مقرا بحجم "الكلفة البشرية المتصلة بهذه المرحلة الشائنة من التاريخ" و"التقصير في الواجب الأول على أي أمة القاضي بحماية أطفالها".

ويسهم التحقيق العام في المملكة المتحدة في تحديد الوقائع ولا يشمل إصدار إدانات.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 27/02/2017