دونالد ترامب يعلن عن زيادة "تاريخية" للنفقات العسكرية للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين في البيت الأبيض زيادة "تاريخية" في النفقات العسكرية في إطار الموازنة الفيدرالية المقبلة، فيما كشف مسؤول في إدارته أن الزيادة ستقدر بمـبلغ 54 مليار دولار. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قلص النفقات العسكرية مستفيدا من انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان.

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين خلال لقائه حكام الولايات في البيت الأبيض بزيادة "تاريخية" في النفقات العسكرية في إطار الموازنة الفيدرالية المقبلة التي كشفت إدارته خطوطها العريضة.

وأوضح مسؤول في الإدارة أن ترامب سيقترح زيادة بـمبلغ 54 مليار دولار للمجال الدفاعي، أي بنسبة تسعة في المئة من عام إلى آخر، على أن يتم تعويضها بخفض في النفقات غير العسكرية.

وقال ترامب أمام حكام الولايات: "هذه الميزانية تأتي ضمن وعدي بالحفاظ على أمن الأمريكيين"، مؤكدا أنها "ستتضمن زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي"، فيما أكد المسؤول (في إدارته) ردا على سؤال عن معلومات صحفية أشارت خصوصا إلى خفض في موازنة النشاط الدبلوماسي ووكالة حماية البيئة أن "غالبية الوكالات الفيدرالية ستشهد خفضا لموازنتها"، معلنا "خفضا كبيرا" في المساعدة الدولية.

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وجعل الرئيس الأمريكي من ملفي الأمن ومكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" محورين أساسيين في حملته الانتخابية، علما أن النفقات العسكرية الأمريكية تقدر بنحو 600 مليار دولار (3,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي). وتابع ترامب، والذي سيلقي خطابا أمام الكونغرس الثلاثاء: "سيكون حدثا كبيرا، رسالة إلى العالم في هذه الأزمنة الخطيرة، حول قوة وتصميم أمريكا".

وفي بداية شباط/فبراير، تحدث قادة عسكريون أمريكيون أمام الكونغرس عن جيش بات ضعيفا جراء سنوات من الإمكانات المالية غير الكافية وأكثر من عقدين من النزاعات. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قلص النفقات العسكرية مستفيدا من انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/02/2017