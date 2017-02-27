الانتخابات الرئاسية الفرنسية: فرانسوا فيون يندد بأجواء "حرب أهلية تقريبا"

اتهم مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون الأحد في بيان، رئيس الوزراء برنار كازنوف وحكومته (الاشتراكية) بأنهم "يتحملون مسؤولية كبيرة جدا في السماح بأجواء حرب أهلية تقريبا" في فرنسا، وندد الاثنين "بسلبية الحكومة في مواجهة العنف".

أشار مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون في بيان نشر الأحد إلى "أجواء حرب أهلية تقريبا" إثر حوادث أثناء الحملة الانتخابية.

وقال فيون: "اتهم رسميا رئيس الوزراء والحكومة بعدم تأمين ممارسة الديمقراطية بشكل كاف. وهم يتحملون مسؤولية كبيرة جدا في السماح بأجواء حرب أهلية تقريبا في البلاد لا يمكن أن يستفيد منها إلا المتطرفون". وندد الاثنين مجددا أثناء زيارة في منطقة باريس وقبل أقل من شهرين من موعد الدورة الأولى من الانتخابات في 23 نيسان/ابريل "بسلبية الحكومة في مواجهة العنف".

برنار كازنوف يرد على اتهامات فرانسوا فيون حول العنف

وشهدت تنقلات فيون، الذي يتعرض لضغوط القضاء بسبب شبهات وظائف وهمية لمقربين منه، اضطرابات نجمت خصوصا عن استقبال معارضين له بالضجيج. كما رافقت زيارة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الأحد إلى نانت (غلاب) تظاهرات كانت أحيانا عنيفة. وتعرضت عدة حافلات تنقل أنصار (حزبها) "الجبهة الوطنية" لهجمات مناوئين.

وعبر رئيس الوزراء، الإشتراكي برنار كازنوف، الاثنين عن "أسفه" لتصريحات فيون قائلا: "يمكنني تفهم سعي بعض المرشحين لإخفاء صعوبات حملتهم بإثارة الجدل".

وبحسب استطلاعين نشرا الأحد فإن مارين لوبن تأتي في طليعة نوايا التصويت في الجولة الأولى (27 بالمئة) يليها وزير الاقتصاد السالبق إيمانويل ماكرون (وسط-25 بالمئة). في المقابل فإن فيون يأتي بعيدا خلفهما (19 أو 20 بالمئة) ولا يتوقع أن ينتقل للجولة الثانية في 7 أيار/مايو.

فرانس24/ رويترز



نشرت في : 27/02/2017