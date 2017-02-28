القوات العراقية تواصل تقدمها في غرب الموصل لطرد جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية"

تمكنت القوات العراقية من تحقيق تقدم ميداني في إطار معركة استعادة الجانب الغربي من الموصل، حيث أعلن مسؤول في الإعلام العسكري العراقي الثلاثاء أن قوات الأمن تقترب من المجمع الحكومي الرئيسي في غرب المدينة.
قال مسؤول في الإعلام العسكري العراقي الثلاثاء إن قوات الأمن تقترب من المجمع الحكومي الرئيسي في غرب الموصل في هجومها لطرد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" من آخر معقل لهم في المدينة.
وقال المسؤول الذي يعمل مع الوحدات الخاصة في وزارة الداخلية لرويترز "حاليا مجلس المحافظة والمجمع الحكومي تحت نيران قوات الرد السريع."
ويذكر أن القوات العراقية سيطرت الاثنين على موقع الجسر الرابع في جنوب غرب الموصل، من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية"، في خطوة رئيسية لاستعادة السيطرة على كامل المدينة، آخر أكبر معقل للجهاديين في العراق.
وبدأت القوات العراقية التي تقاتل بدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، منذ ثمانية أيام عملية لاستعادة "الساحل الأيمن" من الموصل".
وتمكنت القوات الأمنية من تحقيق تقدم في إطار معركة استعادة الجانب الغربي من الموصل، حيث ينتشر نحو ألفي جهادي ويتواجد نحو 750 ألف مدني.
وكانت قبل شهر استعادت سيطرتها على الجانب الشرقي من المدينة في إطار معركة واسعة النطاق بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر.
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