البنتاغون يسلم ترامب خطة لتسريع القضاء على الجهاديين "لا تشمل فقط سوريا والعراق"

سلمت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة تتضمن توصيات تهدف لتسريع القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأشار البنتاغون إلى أن هذه الوثيقة هي "إطار لمشاورات مقبلة"، للتغلب سريعا على التنظيم المتطرف لافتا إلى أنه "ليس فقط عسكريا" و"لا يشمل فقط العراق وسوريا".

تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء التوصيات التي وضعها البنتاغون ليختار منها المناسب لتسريع القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية"، وستكون مناسبة له لتطبيق ما كان وعد به خلال حملته الانتخابية. والخطة التي أعدها وزير الدفاع جيمس ماتيس سيناقشها الآن أبرز المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ولم يدل البنتاغون بتفاصيل عن مضمون الوثيقة التي قدمها ماتيس ولا عن البرنامج الزمني للقرارات التي ينبغي اتخاذها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف ديفيس إن الهدف هو فقط تحديد "إطار لمشاورات مقبلة"، موضحا أن هذا الإطار "للتغلب سريعا على تنظيم "الدولة الإسلامية" هو "واسع" و"شامل". ولفت إلى أنه "ليس فقط عسكريا" و"لا يشمل فقط العراق وسوريا."

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ولم يفوت ترامب فرصة خلال حملته الانتخابية إلا انتقد فيها التقدم البطيء للحرب ضد التنظيم الجهادي في العراق وسوريا.

ولا يزال تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على قسم من مدينة الموصل التي أعلنت منها "الخلافة"، وعلى مدينة الرقة في شرق سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/02/2017