عشرات الآلاف يفرون من جنوب السودان بسبب المجاعة

لجأ أكثر من 31 ألف شخص من جنوب السودان أغلبهم نساء وأطفال إلى السودان فرارا من المجاعة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة التي توقعت سابقا أن 60 ألف لاجئ ربما يصلون خلال 2017.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاثنين أن أكثر من 31 ألف لاجئ من جنوب السودان- معظمهم نساء وأطفال- عبروا الحدود إلى السودان هذا العام فرارا من المجاعة والصراع. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي المجاعة في أجزاء من ولاية الوحدة في جنوب السودان حيث من المتوقع ألا يكون لدى نحو 5.5 مليون شخص مصدر للطعام يمكن الاعتماد عليه بحلول يوليو تموز.

وتضمن بيان من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في الخرطوم أن "التوقعات الأولية كانت أن 60 ألف لاجئ ربما يصلون خلال 2017 لكن في الشهرين الأولين وحدهما وصل أكثر من 31 ألفا."

وفر أكثر من مليون شخص من جنوب السودان منذ اندلاع حرب أهلية في 2013 بعدما أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار. وتسبب القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يقودهم مشار في أكبر عملية نزوح في أي صراع في وسط أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وطلب نحو 328339 فروا من جنوب السودان اللجوء في السودان من بينهم نحو 131 ألفا في 2016 وعانى كثير منهم من الإجهاد وسوء التغذية والمرض لسيرهم لأيام. وأكثر من 80 في المئة من الذين وصلوا في الآونة الأخيرة نساء وأطفال.

وشرد القتال أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتقول الأمم المتحدة إن استمرار النزوح يمثل "خطرا متزايدا لقلة إنتاج (الطعام) لفترات طويلة حتى 2018." وخلال القتال نهبت مخازن طعام وقتل عمال إغاثة.



فرانس24/ رويترز

نشرت في : 28/02/2017